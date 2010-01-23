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توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية

في جوامع ومساجد المحافظة والمراكز التابعة لها

تواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، بعد صلاة العشاء، اليوم السبت، تنفيذ عدد من الكلمات الدعوية.

ويلقي تلك الكلمات، دعاة الجمعية في جوامع المحافظة، ومركزي القفل والسهي، والقرى التابعة.

يأتي هذا ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي تنفذها جمعية الدعوة بمحافظة صامطة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

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توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية
سبق

تواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، بعد صلاة العشاء، اليوم السبت، تنفيذ عدد من الكلمات الدعوية.

ويلقي تلك الكلمات، دعاة الجمعية في جوامع المحافظة، ومركزي القفل والسهي، والقرى التابعة.

يأتي هذا ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي تنفذها جمعية الدعوة بمحافظة صامطة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
05:48 PM

توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية

في جوامع ومساجد المحافظة والمراكز التابعة لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، بعد صلاة العشاء، اليوم السبت، تنفيذ عدد من الكلمات الدعوية.

ويلقي تلك الكلمات، دعاة الجمعية في جوامع المحافظة، ومركزي القفل والسهي، والقرى التابعة.

يأتي هذا ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي تنفذها جمعية الدعوة بمحافظة صامطة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

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