توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية

في جوامع ومساجد المحافظة والمراكز التابعة لها

تواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، بعد صلاة العشاء، اليوم السبت، تنفيذ عدد من الكلمات الدعوية.

ويلقي تلك الكلمات، دعاة الجمعية في جوامع المحافظة، ومركزي القفل والسهي، والقرى التابعة.

يأتي هذا ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي تنفذها جمعية الدعوة بمحافظة صامطة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.