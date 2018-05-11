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جنوب إفريقيا تتخطى الـ10 آلاف إصابة بكورونا و194 وفاة

سجلت جمهورية جنوب إفريقيا 10015 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و194 حالة وفاة؛ وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب إفريقيا، بأن عدد حالات الشفاء بلغ 4173 حالة.

يشار إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا تتصدر قائمة دول القارة من حيث عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن؛ وذلك وفق بيان المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

فيروس كورونا الجديد

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جنوب إفريقيا تتخطى الـ10 آلاف إصابة بكورونا و194 وفاة
سبق

سجلت جمهورية جنوب إفريقيا 10015 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و194 حالة وفاة؛ وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب إفريقيا، بأن عدد حالات الشفاء بلغ 4173 حالة.

يشار إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا تتصدر قائمة دول القارة من حيث عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن؛ وذلك وفق بيان المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:27 AM

جنوب إفريقيا تتخطى الـ10 آلاف إصابة بكورونا و194 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت جمهورية جنوب إفريقيا 10015 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و194 حالة وفاة؛ وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب إفريقيا، بأن عدد حالات الشفاء بلغ 4173 حالة.

يشار إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا تتصدر قائمة دول القارة من حيث عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن؛ وذلك وفق بيان المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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