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صحيفة "مكسيكية": "الهلال" يراقب هدّاف ومعشوق جماهير "مونتيري" المكسيكي

كشفت تقارير صحفية مكسيكية عن أن نادي الهلال يراقب المهاجم الأرجنتيني روجيليو فونيس موري هدّاف نادي مونتيري المكسيكي.

وقالت صحيفة "futboltotal" إن الهلال يرغب في التعاقد مع المهاجم الهدّاف في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت الصحيفة عن أن اللاعب بإمكانه التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل مشددة على أن اللاعب يرغب في الرحيل وخوض تجربة احترافية جديدة.

وينافس الهلال على اللاعب نادي غالاكسي الأمريكي الذي كان يرغب في شراء اللاعب في الوقت الحالي لكن تفاجأ بمطالب ناديه والمتمثلة في الحصول على مبلغ 10 ملايين دولار في حين أن النادي الأمريكي كان يعرض 5 ملايين فقط.

الهلال مونتيري المكسيكي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "مكسيكية": "الهلال" يراقب هدّاف ومعشوق جماهير "مونتيري" المكسيكي
سبق

كشفت تقارير صحفية مكسيكية عن أن نادي الهلال يراقب المهاجم الأرجنتيني روجيليو فونيس موري هدّاف نادي مونتيري المكسيكي.

وقالت صحيفة "futboltotal" إن الهلال يرغب في التعاقد مع المهاجم الهدّاف في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت الصحيفة عن أن اللاعب بإمكانه التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل مشددة على أن اللاعب يرغب في الرحيل وخوض تجربة احترافية جديدة.

وينافس الهلال على اللاعب نادي غالاكسي الأمريكي الذي كان يرغب في شراء اللاعب في الوقت الحالي لكن تفاجأ بمطالب ناديه والمتمثلة في الحصول على مبلغ 10 ملايين دولار في حين أن النادي الأمريكي كان يعرض 5 ملايين فقط.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
10:03 PM

صحيفة "مكسيكية": "الهلال" يراقب هدّاف ومعشوق جماهير "مونتيري" المكسيكي

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية مكسيكية عن أن نادي الهلال يراقب المهاجم الأرجنتيني روجيليو فونيس موري هدّاف نادي مونتيري المكسيكي.

وقالت صحيفة "futboltotal" إن الهلال يرغب في التعاقد مع المهاجم الهدّاف في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت الصحيفة عن أن اللاعب بإمكانه التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل مشددة على أن اللاعب يرغب في الرحيل وخوض تجربة احترافية جديدة.

وينافس الهلال على اللاعب نادي غالاكسي الأمريكي الذي كان يرغب في شراء اللاعب في الوقت الحالي لكن تفاجأ بمطالب ناديه والمتمثلة في الحصول على مبلغ 10 ملايين دولار في حين أن النادي الأمريكي كان يعرض 5 ملايين فقط.

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