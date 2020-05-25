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تطبيق "توكلنا" يكشف عن خلل في بنيته التحتية

أكد التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص

أفاد تطبيق "توكلنا"، وهو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، بوجود خلل في البنية التحتية للتطبيق، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

وكتب التطبيق تغريدة عبر حسابه الرسمي بتوتير ‏‫‪@TawakkalnaApp جاء فيها: عزيزي مستخدم تطبيق "توكلنا"؛ نفيدكم بأنه قد حصل خلل في البنية التحتية للتطبيق ابتداءً من الساعة ١١:٣٠ ص هذا اليوم، مما أثر على قابلية استخدام الخدمة لدى بعض المستخدمين، علمًا بأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

توكلنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطبيق "توكلنا" يكشف عن خلل في بنيته التحتية
سبق

أفاد تطبيق "توكلنا"، وهو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، بوجود خلل في البنية التحتية للتطبيق، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

وكتب التطبيق تغريدة عبر حسابه الرسمي بتوتير ‏‫‪@TawakkalnaApp جاء فيها: عزيزي مستخدم تطبيق "توكلنا"؛ نفيدكم بأنه قد حصل خلل في البنية التحتية للتطبيق ابتداءً من الساعة ١١:٣٠ ص هذا اليوم، مما أثر على قابلية استخدام الخدمة لدى بعض المستخدمين، علمًا بأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
06:21 PM
اخر تعديل
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
07:47 PM

تطبيق "توكلنا" يكشف عن خلل في بنيته التحتية

أكد التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
31,395

أفاد تطبيق "توكلنا"، وهو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، بوجود خلل في البنية التحتية للتطبيق، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

وكتب التطبيق تغريدة عبر حسابه الرسمي بتوتير ‏‫‪@TawakkalnaApp جاء فيها: عزيزي مستخدم تطبيق "توكلنا"؛ نفيدكم بأنه قد حصل خلل في البنية التحتية للتطبيق ابتداءً من الساعة ١١:٣٠ ص هذا اليوم، مما أثر على قابلية استخدام الخدمة لدى بعض المستخدمين، علمًا بأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

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