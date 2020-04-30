(إنفوجرافيك).. ما هي أسماء الشهور الهجرية عند العرب في الجاهلية؟ دارة الملك عبدالعزيز تجيب

رمضان كان يسمى "ناتق" والمحرم "المؤتمر" وصفر "ناجر" وربيع أول "خُوّان"

قد يجهل البعض الأسباب الحقيقية خَلفَ تسمية الشهور الهجرية (العربية) بهذه الأسماء، وقد لا يعرف الكثير أيضاً ماذا كانت تُسمى بالجاهلية، وما دلالة كل شهر عن غيره من الأشهر، وكيف كان يُعرف هذا الشهر عن غيره من الأشهر.

بالعودة إلى بداية نشأة التقويم الهجري الذي وضعه الخليفة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بدايةً من هجرة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – من مكّة إلى المدينة المنورة، ليكون تقويماً للمسلمين، وكان على أساس الشهور العربية القديمة أو ما يُسمّى بالشهور القمرية.

وأخذت "السنة القمرية" اسمها من المدة التي يأخذها القمر للدوران حول الأرض 12 مرّة، وعُرِفت قراءة كل شهر من خلال أشكال القمر، من حيث بدايته كهلال ونهايته باختفاء آخر ضوء له، وتستمر بصفة شهرية لتُغطّي كافة أشهر السنة الهجرية عند العرب والمسلمين.

"دارة الملك عبدالعزيز" ذكرتْ أسباب تسمية الشهور الهجرية (العربية) بهذا الاسم، وسلّطت الضوء أيضاً على تسميتها بالجاهلية، في منشورات (إنفوجرافيك) عبر منصتها في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت: شهر (محرّم) تعود تسميته لتحريم العرب القتال فيه، وكان يُسمى في الجاهلية (المؤتَمِر).

وتابعت: شهر "صفر" يعود تسميته لخروج العرب فيه إلى بلاد يقال لها الصفرية، يجلبون الطعام منها، ويُسمى سابقاً "ناجر". وأما "ربيع الأول" كان يُسمى في الجاهلية "خُوّان"، و"ربيع الآخر" يتسمّى بـ"وَبصان"، ويعود سبب تسميته بـ"ربيع" عند العرب إلى ارتباع الإبل فيه؛ أي لطلبها النبات والكلأ.

وواصلت "الدارة": شهر "جمادى الأولى" كان يُسمى ـ"الحنين"، و"جمادى الآخرة" كان يُطلق عليه "رُبّى/رُبّة"، وسبب تسميته عند العرب بـ"جمادى" لجمود الماء فيها، وأما شهر "رجب" لتعظيم العرب له في الجاهلية، وكان يتسمّى سابقاً بـ"الأصمّ".

وتابعت بقولها: شهر "شعبان" تعود تسميته بهذا الاسم لتشعّب القبائل فيه، وكان يُطلق عليه قبلها "عاذل". وأمّا "رمضان" تسمّى بذلك لشدة الحر الذي كان فيه؛ فالرمض عند العرب هو الحر، وكان يُسمّى بالجاهلية "ناتق".

وقالت "الدارة": شهر "شوال" تسمّى بذلك لشولان الإبل فيه عند اللقاح، وكان يُطلق عليه بالجاهلية "وعل". وأما "ذو القعدة" لكون العرب كانوا يعقدون فيه فلا يُبرحون، ويتسمّى سابقاً بـ"وَزْنة". وأخيراً شهر "ذوالحجة" تسمّى بذلك لكونهم كانوا يحجون فيه، ويُطلق عليه بالجاهلية "بُرَكَ".