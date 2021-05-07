"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة قادها بسرعة عالية

سيُحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

ضبط ‏مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأفاد حساب المرور على "تويتر"، اليوم، أنه ستتم إحالة الموقوف للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وفي منطقة المدينة المنورة، ضبط مرور المنطقة قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في "طريق تبوك القديم".

وأفاد حساب المرور على تويتر، أنه ستتم إحالة الموقوف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.