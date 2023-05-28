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إغلاق وإنذار 8 مستودعات أغذية بالسيل الصغير شمال الطائف

بسبب طفح مياه الصرف الصحي وسوء مستوى النظافة داخلها

أغلقت بلدية السيل الصغير الفرعية شمال محافظة الطائف أربعة مستودعات للمواد الغذائية، وأنذرت أربعة أخرى بمخطط المستودعات بحي الشرفية، كما قامت بتطبيق لائحة الجزاءات البلدية.

جاء ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز سلامة الغذاء في مرافق التداول.

وكشفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، في بيانٍ وصل إلى "سبق"، أنه تم توجيه كل البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية لتنفيذ توجيه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل لدعم الحملة الرقابية التي أطلقتها الوزارة، والعمل المكثف لرفع مستوى تطبيق شامل لجميع اللوائح والأنظمة البلدية بشكل عام، وخاصةً أنظمة وتعليمات صحة البيئة والصحة العامة الرامية إلى المحافظة علي صحة وسلامة المستهلك، والتي يعني بتطبيقها المستثمرون في مجال الأنشطة المعنية بالصحة العامة.

وشلمت المخالفات المضبوطة نقل مواد غذائية في سيارات مكشوفة تحت أشعة الشمس، طفح مياه صرف صحي، ملاحظات صحية داخل المستودعات والثلاجات، وسوء النظافة.

وستتواصل الحملة بمخطط المستودعات، بالإضافة إلى مواقع أخرى ضمن نطاق خدمات ومتابعة البلديات الفرعية الأخرى "11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية" على مستوى المحافظة؛ لمنع أي تجاوزات أو مخالفات للاشتراطات واللوائح الصحية.

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إغلاق وإنذار 8 مستودعات أغذية بالسيل الصغير شمال الطائف
سبق

أغلقت بلدية السيل الصغير الفرعية شمال محافظة الطائف أربعة مستودعات للمواد الغذائية، وأنذرت أربعة أخرى بمخطط المستودعات بحي الشرفية، كما قامت بتطبيق لائحة الجزاءات البلدية.

جاء ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز سلامة الغذاء في مرافق التداول.

وكشفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، في بيانٍ وصل إلى "سبق"، أنه تم توجيه كل البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية لتنفيذ توجيه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل لدعم الحملة الرقابية التي أطلقتها الوزارة، والعمل المكثف لرفع مستوى تطبيق شامل لجميع اللوائح والأنظمة البلدية بشكل عام، وخاصةً أنظمة وتعليمات صحة البيئة والصحة العامة الرامية إلى المحافظة علي صحة وسلامة المستهلك، والتي يعني بتطبيقها المستثمرون في مجال الأنشطة المعنية بالصحة العامة.

وشلمت المخالفات المضبوطة نقل مواد غذائية في سيارات مكشوفة تحت أشعة الشمس، طفح مياه صرف صحي، ملاحظات صحية داخل المستودعات والثلاجات، وسوء النظافة.

وستتواصل الحملة بمخطط المستودعات، بالإضافة إلى مواقع أخرى ضمن نطاق خدمات ومتابعة البلديات الفرعية الأخرى "11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية" على مستوى المحافظة؛ لمنع أي تجاوزات أو مخالفات للاشتراطات واللوائح الصحية.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
02:54 PM

إغلاق وإنذار 8 مستودعات أغذية بالسيل الصغير شمال الطائف

بسبب طفح مياه الصرف الصحي وسوء مستوى النظافة داخلها

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فهد العتيبي - الطائف
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أغلقت بلدية السيل الصغير الفرعية شمال محافظة الطائف أربعة مستودعات للمواد الغذائية، وأنذرت أربعة أخرى بمخطط المستودعات بحي الشرفية، كما قامت بتطبيق لائحة الجزاءات البلدية.

جاء ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز سلامة الغذاء في مرافق التداول.

وكشفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، في بيانٍ وصل إلى "سبق"، أنه تم توجيه كل البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية لتنفيذ توجيه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل لدعم الحملة الرقابية التي أطلقتها الوزارة، والعمل المكثف لرفع مستوى تطبيق شامل لجميع اللوائح والأنظمة البلدية بشكل عام، وخاصةً أنظمة وتعليمات صحة البيئة والصحة العامة الرامية إلى المحافظة علي صحة وسلامة المستهلك، والتي يعني بتطبيقها المستثمرون في مجال الأنشطة المعنية بالصحة العامة.

وشلمت المخالفات المضبوطة نقل مواد غذائية في سيارات مكشوفة تحت أشعة الشمس، طفح مياه صرف صحي، ملاحظات صحية داخل المستودعات والثلاجات، وسوء النظافة.

وستتواصل الحملة بمخطط المستودعات، بالإضافة إلى مواقع أخرى ضمن نطاق خدمات ومتابعة البلديات الفرعية الأخرى "11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية" على مستوى المحافظة؛ لمنع أي تجاوزات أو مخالفات للاشتراطات واللوائح الصحية.

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