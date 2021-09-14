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"الإسلامية" تكمل استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 91

بمبادرات وفعاليات وبرامج تواكب الذكرى وتستهدف شرائح المجتمع

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كافة الاستعدادات للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ"91" لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ، عبر إطلاق برامج دعوية وإرشادية وتنفيذ مبادرات تواكب الذكرى الوطنية الغالية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر أن من ضمن أعمالها التي ستنفذها مواكبة للذكرى إطلاق البرنامج الدعوي بعنوان "عز وتمكين" والذي تنفذه وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد ويستمر لمدة يومين بمشاركة كافة فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة.

وبينت الوزارة أن البرنامج الدعوي يهدف إلى التعريف بفضل الوطن ومشروعية حبه والانتماء له والرد على الشبهات المضللة نحو الانتماء والمواطنة، وبيان مكانة المملكة العربية السعودية وإبراز جهودها، وذلك من خلال 1040 محاضرة وكلمة دعوية تلقى في المساجد والجوامع وعبر المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، مستهدفة بذلك مختلف شرائح المجتمع.

كما يتضمن البرنامج الدعوي "عز وتمكين" ــ إنتاج عدد 130مادة دعوية بمشاركة الدعاة والمختصين تناقش موضوعات في أهمية اجتماع الكلمة، وبيان حقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومقومات حب الوطن، وجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ومحاربة الأفكار الضالة، وأيضاً جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة العقيدة.

إلى هذا، ستقوم الوزارة بتزيين برج الوزارة ومرافقها وفروعها بالمناطق باللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم، تحمل هذه اللوحات عبارات وكلمات خالدة لقادة المملكة بدءًا من المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسلامية" تكمل استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 91
سبق

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كافة الاستعدادات للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ"91" لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ، عبر إطلاق برامج دعوية وإرشادية وتنفيذ مبادرات تواكب الذكرى الوطنية الغالية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر أن من ضمن أعمالها التي ستنفذها مواكبة للذكرى إطلاق البرنامج الدعوي بعنوان "عز وتمكين" والذي تنفذه وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد ويستمر لمدة يومين بمشاركة كافة فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة.

وبينت الوزارة أن البرنامج الدعوي يهدف إلى التعريف بفضل الوطن ومشروعية حبه والانتماء له والرد على الشبهات المضللة نحو الانتماء والمواطنة، وبيان مكانة المملكة العربية السعودية وإبراز جهودها، وذلك من خلال 1040 محاضرة وكلمة دعوية تلقى في المساجد والجوامع وعبر المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، مستهدفة بذلك مختلف شرائح المجتمع.

كما يتضمن البرنامج الدعوي "عز وتمكين" ــ إنتاج عدد 130مادة دعوية بمشاركة الدعاة والمختصين تناقش موضوعات في أهمية اجتماع الكلمة، وبيان حقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومقومات حب الوطن، وجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ومحاربة الأفكار الضالة، وأيضاً جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة العقيدة.

إلى هذا، ستقوم الوزارة بتزيين برج الوزارة ومرافقها وفروعها بالمناطق باللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم، تحمل هذه اللوحات عبارات وكلمات خالدة لقادة المملكة بدءًا من المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
03:48 PM

"الإسلامية" تكمل استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 91

بمبادرات وفعاليات وبرامج تواكب الذكرى وتستهدف شرائح المجتمع

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كافة الاستعدادات للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ"91" لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ، عبر إطلاق برامج دعوية وإرشادية وتنفيذ مبادرات تواكب الذكرى الوطنية الغالية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر أن من ضمن أعمالها التي ستنفذها مواكبة للذكرى إطلاق البرنامج الدعوي بعنوان "عز وتمكين" والذي تنفذه وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد ويستمر لمدة يومين بمشاركة كافة فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة.

وبينت الوزارة أن البرنامج الدعوي يهدف إلى التعريف بفضل الوطن ومشروعية حبه والانتماء له والرد على الشبهات المضللة نحو الانتماء والمواطنة، وبيان مكانة المملكة العربية السعودية وإبراز جهودها، وذلك من خلال 1040 محاضرة وكلمة دعوية تلقى في المساجد والجوامع وعبر المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، مستهدفة بذلك مختلف شرائح المجتمع.

كما يتضمن البرنامج الدعوي "عز وتمكين" ــ إنتاج عدد 130مادة دعوية بمشاركة الدعاة والمختصين تناقش موضوعات في أهمية اجتماع الكلمة، وبيان حقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومقومات حب الوطن، وجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ومحاربة الأفكار الضالة، وأيضاً جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة العقيدة.

إلى هذا، ستقوم الوزارة بتزيين برج الوزارة ومرافقها وفروعها بالمناطق باللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم، تحمل هذه اللوحات عبارات وكلمات خالدة لقادة المملكة بدءًا من المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد.

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