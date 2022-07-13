النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل تعمدتا ذلك؟.. شاهد "لحظة تصادم جنوني" بين سفينتين عملاقتين

لا يعرف لماذا لم ينجح قائدا السفينتين في تجنب الحادث

يعتقد من يشاهد هذا الفيديو أن السفينتين تعمّدتا ذلك، ففي حادث غريب من نوعه، وصف بالجنوني، اصطدمت سفينتان كانتا تمران عبر ممر مائي كندي، السبت الماضي، فيما وثّق الحادث على شريط فيديو حظي بنسبة مشاهدات كبيرة.

وكانت السفينتان "آلانيس" و"فلورنسا سبيريت"، قادمتين من اتجاهين عكسيين على طول قناة ويلاند في أونتاريو، وهو مسار شحن يربط بين بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو في كندا، حين وقع الاصطدام المخيف.

وتظهر لقطات الفيديو للحادث، المنشورة على الإنترنت، السفينتين تتحركان ببطء نحو بعضهما بعضا حتى لحظة الاصطدام، فيما لم يتضح لماذا لم ينجح القائمون على قيادتهما في تجنب الحادث.

ونشر رجال الإطفاء صورًا لهيكلي السفينتين المتضررتين.

وقال مراقب القوارب أليكس ستيوارت لصحيفة ويلاند تريبيون "لم أكن أعتقد أبداً بأنني سأرى ذلك"، فيما وصف أحد شهود العيان الحادث بأنه "جنوني" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولحسن الحظ لم يصب أحد في الحادث، ولم يتسبب في أي تلوث، وفق ما نقل موقع "فوكس نيوز".

حادث تصادم كندا

الرئيسية/ محطات

اعلان
هل تعمدتا ذلك؟.. شاهد "لحظة تصادم جنوني" بين سفينتين عملاقتين
سبق

يعتقد من يشاهد هذا الفيديو أن السفينتين تعمّدتا ذلك، ففي حادث غريب من نوعه، وصف بالجنوني، اصطدمت سفينتان كانتا تمران عبر ممر مائي كندي، السبت الماضي، فيما وثّق الحادث على شريط فيديو حظي بنسبة مشاهدات كبيرة.

وكانت السفينتان "آلانيس" و"فلورنسا سبيريت"، قادمتين من اتجاهين عكسيين على طول قناة ويلاند في أونتاريو، وهو مسار شحن يربط بين بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو في كندا، حين وقع الاصطدام المخيف.

وتظهر لقطات الفيديو للحادث، المنشورة على الإنترنت، السفينتين تتحركان ببطء نحو بعضهما بعضا حتى لحظة الاصطدام، فيما لم يتضح لماذا لم ينجح القائمون على قيادتهما في تجنب الحادث.

ونشر رجال الإطفاء صورًا لهيكلي السفينتين المتضررتين.

وقال مراقب القوارب أليكس ستيوارت لصحيفة ويلاند تريبيون "لم أكن أعتقد أبداً بأنني سأرى ذلك"، فيما وصف أحد شهود العيان الحادث بأنه "جنوني" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولحسن الحظ لم يصب أحد في الحادث، ولم يتسبب في أي تلوث، وفق ما نقل موقع "فوكس نيوز".

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
12:41 PM

هل تعمدتا ذلك؟.. شاهد "لحظة تصادم جنوني" بين سفينتين عملاقتين

لا يعرف لماذا لم ينجح قائدا السفينتين في تجنب الحادث

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,445

يعتقد من يشاهد هذا الفيديو أن السفينتين تعمّدتا ذلك، ففي حادث غريب من نوعه، وصف بالجنوني، اصطدمت سفينتان كانتا تمران عبر ممر مائي كندي، السبت الماضي، فيما وثّق الحادث على شريط فيديو حظي بنسبة مشاهدات كبيرة.

وكانت السفينتان "آلانيس" و"فلورنسا سبيريت"، قادمتين من اتجاهين عكسيين على طول قناة ويلاند في أونتاريو، وهو مسار شحن يربط بين بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو في كندا، حين وقع الاصطدام المخيف.

وتظهر لقطات الفيديو للحادث، المنشورة على الإنترنت، السفينتين تتحركان ببطء نحو بعضهما بعضا حتى لحظة الاصطدام، فيما لم يتضح لماذا لم ينجح القائمون على قيادتهما في تجنب الحادث.

ونشر رجال الإطفاء صورًا لهيكلي السفينتين المتضررتين.

وقال مراقب القوارب أليكس ستيوارت لصحيفة ويلاند تريبيون "لم أكن أعتقد أبداً بأنني سأرى ذلك"، فيما وصف أحد شهود العيان الحادث بأنه "جنوني" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولحسن الحظ لم يصب أحد في الحادث، ولم يتسبب في أي تلوث، وفق ما نقل موقع "فوكس نيوز".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,769
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,084
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,803
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,989

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة