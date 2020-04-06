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تنسيق أمني يطيح بسارقي محطة وقود بيش جازان.. ومصادر: أقروا بفعلتهم

اتخذت الإجراءات بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.. ضُبطوا في عسير

ألقت الجهات الأمنية بمنطقتي جازان وعسير القبض على مجموعة أشخاص متورطين في قضية إركاب عامل محطة بالقوة الجبرية، وسرقة مبلغ مالي وهاتفه الجوال.

ونجحت جهود قسم البحث والتحري في شرطة محافظة بيش بكشف غموض القضية بعد تلقيهم البلاغ، حيث حدد موقع وجود المتهمين وهوياتهم، حيث تبين وجودهم بمنطقة عسير، وتم ضبطهم بها لتتم إحالتهم لشرطة محافظة بيش بمنطقة جازان؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وبينت مصادر لـ"سبق" أن المتهمين أقروا بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.

وكانت قد كشفت مصادر لـ"سبق"، تفاصيل مقطع فيديو متداول في محافظة بيش؛ ظهر فيه شاب يدفع عاملاً بمحطة وقود إلى داخل مركبة بالقوة والهروب به قبل يومين.

تفصيلاً؛ قالت المصادر: إن المتهمين عددهم ثلاثة أشخاص أقدموا على جريمتين، وكانت الثانية قد ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، وتمثلت في سرقة هاتف جوّال ومبلغ مالي من مقيم يعمل بمحطة وقود.

ووفقاً للمعلومات، فإن العامل حاول الفرار منهم بعد مسافة قصيرة من موقع عمله، وتمكّن من الهرب من السيارة وهي تسير، مما عرّضه لإصابات طفيفة، وأُبلغت الجهات الأمنية بالواقعة واتخِذت الإجراءات على الفور.

ووفقاً للمصادر، فإن البحث الجنائي بشرطة محافظة بيش نجح في التوصل إلى معلومات المتهمين الثلاثة ومواقعهم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية على الفور.

وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله على نطاق واسع اليومين الماضيين؛ ظهرت فيه عملية إركاب عامل يعمل بمحطة وقود بالقوة الجبرية والهرب به، فيما نجح البحث الجنائي في كشف مُلابسات الجريمة.

الجهات الأمنية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنسيق أمني يطيح بسارقي محطة وقود بيش جازان.. ومصادر: أقروا بفعلتهم
سبق

ألقت الجهات الأمنية بمنطقتي جازان وعسير القبض على مجموعة أشخاص متورطين في قضية إركاب عامل محطة بالقوة الجبرية، وسرقة مبلغ مالي وهاتفه الجوال.

ونجحت جهود قسم البحث والتحري في شرطة محافظة بيش بكشف غموض القضية بعد تلقيهم البلاغ، حيث حدد موقع وجود المتهمين وهوياتهم، حيث تبين وجودهم بمنطقة عسير، وتم ضبطهم بها لتتم إحالتهم لشرطة محافظة بيش بمنطقة جازان؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وبينت مصادر لـ"سبق" أن المتهمين أقروا بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.

وكانت قد كشفت مصادر لـ"سبق"، تفاصيل مقطع فيديو متداول في محافظة بيش؛ ظهر فيه شاب يدفع عاملاً بمحطة وقود إلى داخل مركبة بالقوة والهروب به قبل يومين.

تفصيلاً؛ قالت المصادر: إن المتهمين عددهم ثلاثة أشخاص أقدموا على جريمتين، وكانت الثانية قد ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، وتمثلت في سرقة هاتف جوّال ومبلغ مالي من مقيم يعمل بمحطة وقود.

ووفقاً للمعلومات، فإن العامل حاول الفرار منهم بعد مسافة قصيرة من موقع عمله، وتمكّن من الهرب من السيارة وهي تسير، مما عرّضه لإصابات طفيفة، وأُبلغت الجهات الأمنية بالواقعة واتخِذت الإجراءات على الفور.

ووفقاً للمصادر، فإن البحث الجنائي بشرطة محافظة بيش نجح في التوصل إلى معلومات المتهمين الثلاثة ومواقعهم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية على الفور.

وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله على نطاق واسع اليومين الماضيين؛ ظهرت فيه عملية إركاب عامل يعمل بمحطة وقود بالقوة الجبرية والهرب به، فيما نجح البحث الجنائي في كشف مُلابسات الجريمة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
02:41 PM

تنسيق أمني يطيح بسارقي محطة وقود بيش جازان.. ومصادر: أقروا بفعلتهم

اتخذت الإجراءات بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.. ضُبطوا في عسير

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محمد المواسي - جازان
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ألقت الجهات الأمنية بمنطقتي جازان وعسير القبض على مجموعة أشخاص متورطين في قضية إركاب عامل محطة بالقوة الجبرية، وسرقة مبلغ مالي وهاتفه الجوال.

ونجحت جهود قسم البحث والتحري في شرطة محافظة بيش بكشف غموض القضية بعد تلقيهم البلاغ، حيث حدد موقع وجود المتهمين وهوياتهم، حيث تبين وجودهم بمنطقة عسير، وتم ضبطهم بها لتتم إحالتهم لشرطة محافظة بيش بمنطقة جازان؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وبينت مصادر لـ"سبق" أن المتهمين أقروا بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.

وكانت قد كشفت مصادر لـ"سبق"، تفاصيل مقطع فيديو متداول في محافظة بيش؛ ظهر فيه شاب يدفع عاملاً بمحطة وقود إلى داخل مركبة بالقوة والهروب به قبل يومين.

تفصيلاً؛ قالت المصادر: إن المتهمين عددهم ثلاثة أشخاص أقدموا على جريمتين، وكانت الثانية قد ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، وتمثلت في سرقة هاتف جوّال ومبلغ مالي من مقيم يعمل بمحطة وقود.

ووفقاً للمعلومات، فإن العامل حاول الفرار منهم بعد مسافة قصيرة من موقع عمله، وتمكّن من الهرب من السيارة وهي تسير، مما عرّضه لإصابات طفيفة، وأُبلغت الجهات الأمنية بالواقعة واتخِذت الإجراءات على الفور.

ووفقاً للمصادر، فإن البحث الجنائي بشرطة محافظة بيش نجح في التوصل إلى معلومات المتهمين الثلاثة ومواقعهم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية على الفور.

وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله على نطاق واسع اليومين الماضيين؛ ظهرت فيه عملية إركاب عامل يعمل بمحطة وقود بالقوة الجبرية والهرب به، فيما نجح البحث الجنائي في كشف مُلابسات الجريمة.

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