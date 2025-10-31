النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال

خلال الأيام من الثاني إلى الرابع

حقق مزاد حفر الباطن للإبل 2021، خلال الأيام من الثاني إلى الرابع مبيعات تجاوزت الـ 20 مليون ريال.

وتفصيلاً، قال المشرف على مزاد حفر الباطن، نشا البقمي: إن "المزاد سجل دخلاً تجاوز 20 مليون ريال"، مشيراً إلى أن متوسط البيع خلال أيام المزاد بلغ 3 مليون ريال، في حين وصلت أعداد المشاركين أكثر من 1000 مشارك، وبلغ عدد المشاركين في "السيدا" 394، وكبار الملاك والمستثمرين 148 مشاركاً.

وبيّن "البقمي" أنّ "أكثر من 60 أسرة من الأسر المنتجة شاركت في السوق الشعبي المصاحب للمزاد".

يُشار إلى أن إدارة المزاد زفت البشرى لأصحاب "شبوك السيدا" بتبرع رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد، بعدد من شاحنات الشعير سيتم توزيعها على جميع أماكن رعاية الإبل، بالإضافة إلى تكريم الأشخاص الأكثر نشاطاً في المزاد بجوائز عبارة عن سيارات، وجوائز عينية ونقدية للمشاركين في سباق الهجيج، كما يشهد المهرجان تنوع في الفعاليات، مثل: الأمسيات الشعرية، وركن الأسر المنتجة، ومسرح الطفل والرسم، بالإضافة إلى ركن الشيف "أبو عمر".

ويُعدّ مهرجان ومزاد حفرالباطن للإبل 2021 من أكبر المزادات التي ينظمها نادي الإبل السعودي، حيث وفد إليه حضور كثيف من قبل الملاك والمهتمين من أنحاء المملكة والخليج، وتقدر مساحته بأكثر من 6 ملايين متراً مربعاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال
سبق

حقق مزاد حفر الباطن للإبل 2021، خلال الأيام من الثاني إلى الرابع مبيعات تجاوزت الـ 20 مليون ريال.

وتفصيلاً، قال المشرف على مزاد حفر الباطن، نشا البقمي: إن "المزاد سجل دخلاً تجاوز 20 مليون ريال"، مشيراً إلى أن متوسط البيع خلال أيام المزاد بلغ 3 مليون ريال، في حين وصلت أعداد المشاركين أكثر من 1000 مشارك، وبلغ عدد المشاركين في "السيدا" 394، وكبار الملاك والمستثمرين 148 مشاركاً.

وبيّن "البقمي" أنّ "أكثر من 60 أسرة من الأسر المنتجة شاركت في السوق الشعبي المصاحب للمزاد".

يُشار إلى أن إدارة المزاد زفت البشرى لأصحاب "شبوك السيدا" بتبرع رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد، بعدد من شاحنات الشعير سيتم توزيعها على جميع أماكن رعاية الإبل، بالإضافة إلى تكريم الأشخاص الأكثر نشاطاً في المزاد بجوائز عبارة عن سيارات، وجوائز عينية ونقدية للمشاركين في سباق الهجيج، كما يشهد المهرجان تنوع في الفعاليات، مثل: الأمسيات الشعرية، وركن الأسر المنتجة، ومسرح الطفل والرسم، بالإضافة إلى ركن الشيف "أبو عمر".

ويُعدّ مهرجان ومزاد حفرالباطن للإبل 2021 من أكبر المزادات التي ينظمها نادي الإبل السعودي، حيث وفد إليه حضور كثيف من قبل الملاك والمهتمين من أنحاء المملكة والخليج، وتقدر مساحته بأكثر من 6 ملايين متراً مربعاً.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
05:23 PM

مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال

خلال الأيام من الثاني إلى الرابع

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
1
2,280

حقق مزاد حفر الباطن للإبل 2021، خلال الأيام من الثاني إلى الرابع مبيعات تجاوزت الـ 20 مليون ريال.

وتفصيلاً، قال المشرف على مزاد حفر الباطن، نشا البقمي: إن "المزاد سجل دخلاً تجاوز 20 مليون ريال"، مشيراً إلى أن متوسط البيع خلال أيام المزاد بلغ 3 مليون ريال، في حين وصلت أعداد المشاركين أكثر من 1000 مشارك، وبلغ عدد المشاركين في "السيدا" 394، وكبار الملاك والمستثمرين 148 مشاركاً.

وبيّن "البقمي" أنّ "أكثر من 60 أسرة من الأسر المنتجة شاركت في السوق الشعبي المصاحب للمزاد".

يُشار إلى أن إدارة المزاد زفت البشرى لأصحاب "شبوك السيدا" بتبرع رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد، بعدد من شاحنات الشعير سيتم توزيعها على جميع أماكن رعاية الإبل، بالإضافة إلى تكريم الأشخاص الأكثر نشاطاً في المزاد بجوائز عبارة عن سيارات، وجوائز عينية ونقدية للمشاركين في سباق الهجيج، كما يشهد المهرجان تنوع في الفعاليات، مثل: الأمسيات الشعرية، وركن الأسر المنتجة، ومسرح الطفل والرسم، بالإضافة إلى ركن الشيف "أبو عمر".

ويُعدّ مهرجان ومزاد حفرالباطن للإبل 2021 من أكبر المزادات التي ينظمها نادي الإبل السعودي، حيث وفد إليه حضور كثيف من قبل الملاك والمهتمين من أنحاء المملكة والخليج، وتقدر مساحته بأكثر من 6 ملايين متراً مربعاً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,885
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,052
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة