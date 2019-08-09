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"التوعية الفكرية" بالمسجد الحرام تطلق مبادراتها التقنية عبر 8 شاشات عالية التقنية

موزعة في أروقة الحرم

أطلقت الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية، ممثّلة في وحدة التوعية الفكرية بإدارة الأمن الفكري بالمسجد الحرام؛ مبادراتها التقنية بثماني شاشات عالية التقنية، موزّعة في أروقة المسجد الحرام بتوجيهات وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على تقديم أرقى وأحدث الخدمات لضيوف الرحمن، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير وحدة التوعية الفكرية الشيخ خالد بن فهد الشلوي، أن هذه هي المرحلة الأولى للمبادرات التقنية التي تحوي مواصفات تتمثل في تحميل مواد مقروءة على شكل ملفات (Pdf) تتسع لآلاف الكتب التوعوية بـ(49) لغة؛ بحيث يستطيع المستفيد اختيار اللغة المناسبة والكتاب الذي يريده، وتحميله بنظام (QR) على هاتفه المحمول، وكذلك عرض رسائل دعوية وتوعوية في قوالب جذَّابة على مدار الساعة، إلى جانب عمل تقارير وإحصائيات يومية وشهرية وسنوية عن عدد التحميلات حسب الكتاب واللغة، وكذا أمان وحماية ضد التدخلات الخارجية، بالإضافة إلى توفير للطاقة؛ فلا تستهلك إلا قليلًا من الكهرباء.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التوعية الفكرية" بالمسجد الحرام تطلق مبادراتها التقنية عبر 8 شاشات عالية التقنية
سبق

أطلقت الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية، ممثّلة في وحدة التوعية الفكرية بإدارة الأمن الفكري بالمسجد الحرام؛ مبادراتها التقنية بثماني شاشات عالية التقنية، موزّعة في أروقة المسجد الحرام بتوجيهات وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على تقديم أرقى وأحدث الخدمات لضيوف الرحمن، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير وحدة التوعية الفكرية الشيخ خالد بن فهد الشلوي، أن هذه هي المرحلة الأولى للمبادرات التقنية التي تحوي مواصفات تتمثل في تحميل مواد مقروءة على شكل ملفات (Pdf) تتسع لآلاف الكتب التوعوية بـ(49) لغة؛ بحيث يستطيع المستفيد اختيار اللغة المناسبة والكتاب الذي يريده، وتحميله بنظام (QR) على هاتفه المحمول، وكذلك عرض رسائل دعوية وتوعوية في قوالب جذَّابة على مدار الساعة، إلى جانب عمل تقارير وإحصائيات يومية وشهرية وسنوية عن عدد التحميلات حسب الكتاب واللغة، وكذا أمان وحماية ضد التدخلات الخارجية، بالإضافة إلى توفير للطاقة؛ فلا تستهلك إلا قليلًا من الكهرباء.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
07:58 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
11:00 PM

"التوعية الفكرية" بالمسجد الحرام تطلق مبادراتها التقنية عبر 8 شاشات عالية التقنية

موزعة في أروقة الحرم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية، ممثّلة في وحدة التوعية الفكرية بإدارة الأمن الفكري بالمسجد الحرام؛ مبادراتها التقنية بثماني شاشات عالية التقنية، موزّعة في أروقة المسجد الحرام بتوجيهات وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على تقديم أرقى وأحدث الخدمات لضيوف الرحمن، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير وحدة التوعية الفكرية الشيخ خالد بن فهد الشلوي، أن هذه هي المرحلة الأولى للمبادرات التقنية التي تحوي مواصفات تتمثل في تحميل مواد مقروءة على شكل ملفات (Pdf) تتسع لآلاف الكتب التوعوية بـ(49) لغة؛ بحيث يستطيع المستفيد اختيار اللغة المناسبة والكتاب الذي يريده، وتحميله بنظام (QR) على هاتفه المحمول، وكذلك عرض رسائل دعوية وتوعوية في قوالب جذَّابة على مدار الساعة، إلى جانب عمل تقارير وإحصائيات يومية وشهرية وسنوية عن عدد التحميلات حسب الكتاب واللغة، وكذا أمان وحماية ضد التدخلات الخارجية، بالإضافة إلى توفير للطاقة؛ فلا تستهلك إلا قليلًا من الكهرباء.

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