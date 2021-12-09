انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف بالعراق.. وهذه مهامها الجديدة

فيما تعهدت حكومة بغداد بتوفير الحماية لأفراد التحالف وبعثة شمال الأطلسي

أعلن العراق انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من أراضيه رسميًا، مؤكدًا أن العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين.



وأفاد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بيان صحفي اليوم بأن هذا القرار اتخذ على إثر جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي التي بدأت العام الماضي.



ويأتي هذا الإعلان على إثر اجتماع عقده جانبان عسكريان يمثلان العراق والتحالف الدولي في بغداد اليوم اتفقا في نهايته على انتقال التحالف الدولي إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي -بحسب رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي اللواء سعد معن خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم- مبينًا أن الحكومة العراقية تعهدت بتوفير الحماية لأفراد التحالف الدولي وبعثة شمال الأطلسي.