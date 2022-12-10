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مطار الملك عبدالعزيز: الغبار لم يؤثر على الحركة الجوية القادمة والمغادرة

"المدني" يدعو للحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة

أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر"، ‏أن الغبار الذي تشهده جدة، لم يؤثر على الحركة الجوية للرحلات المغادرة والقادمة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي حتى الآن.

ويأتي تنويه مطار الملك عبدالعزيز بعدما شهدت أجواء جدة اليوم موجة غبار بعد أن بدأت الموجة المرور على بعض مناطق المملكة، مساء يوم أمس الخميس.


وكانت المديرية العامة للدفاع المدني نشرت تعليمات السلامة لتجنُّب خطورة الرياح والأتربة، وقالت: "‏نظرًا لموجة الغبار التي تمر على مناطق المملكة، نهيب بالجميع توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لأجل سلامتكم".

واشتملت التعليمات على التنبيه على أهمية البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف والحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة، وخاصة خطوط الضغط العالي مع التنبيه على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح؛ خشية تطايرها وسقوطها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطار الملك عبدالعزيز: الغبار لم يؤثر على الحركة الجوية القادمة والمغادرة
سبق

أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر"، ‏أن الغبار الذي تشهده جدة، لم يؤثر على الحركة الجوية للرحلات المغادرة والقادمة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي حتى الآن.

ويأتي تنويه مطار الملك عبدالعزيز بعدما شهدت أجواء جدة اليوم موجة غبار بعد أن بدأت الموجة المرور على بعض مناطق المملكة، مساء يوم أمس الخميس.


وكانت المديرية العامة للدفاع المدني نشرت تعليمات السلامة لتجنُّب خطورة الرياح والأتربة، وقالت: "‏نظرًا لموجة الغبار التي تمر على مناطق المملكة، نهيب بالجميع توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لأجل سلامتكم".

واشتملت التعليمات على التنبيه على أهمية البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف والحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة، وخاصة خطوط الضغط العالي مع التنبيه على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح؛ خشية تطايرها وسقوطها.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
07:52 PM

مطار الملك عبدالعزيز: الغبار لم يؤثر على الحركة الجوية القادمة والمغادرة

"المدني" يدعو للحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة

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سعود الدعجاني - جدة
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4,549

أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر"، ‏أن الغبار الذي تشهده جدة، لم يؤثر على الحركة الجوية للرحلات المغادرة والقادمة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي حتى الآن.

ويأتي تنويه مطار الملك عبدالعزيز بعدما شهدت أجواء جدة اليوم موجة غبار بعد أن بدأت الموجة المرور على بعض مناطق المملكة، مساء يوم أمس الخميس.


وكانت المديرية العامة للدفاع المدني نشرت تعليمات السلامة لتجنُّب خطورة الرياح والأتربة، وقالت: "‏نظرًا لموجة الغبار التي تمر على مناطق المملكة، نهيب بالجميع توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لأجل سلامتكم".

واشتملت التعليمات على التنبيه على أهمية البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف والحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة، وخاصة خطوط الضغط العالي مع التنبيه على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح؛ خشية تطايرها وسقوطها.

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