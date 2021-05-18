النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عن عدوانها على غزة.. مؤرخ يهودي: "إسرائيل" تلعب دور الضحية وهي الجاني

شدد على أن الاحتلال ملزم بالامتثال للمعايير الدولية في الأماكن التي يسيطر عليها

قال أستاذ التاريخ في جامعة "مونتريال" بكندا المؤرخ اليهودي ياكوف رابكين: "إن "إسرائيل" تلعب دور الضحية وهي الجاني" في عدوانها على قطاع غزة.

وأضاف "رابكين" مخاطباً المواطن الإسرائيلي: "توقف عن التفكير في أنك الضحية في هذه الحرب الدائرة في غزة، أنت لست ضحية، أنت الجاني"، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء)، موقع "روسيا اليوم".

وبيّن أستاذ التاريخ في جامعة "مونتريال" أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين تم تجاهلها على الساحة الدولية، وتم التركيز على "حق “إسرائيل” في الدفاع عن النفس".


وأشار في هذا السياق إلى أن الضغط على الفلسطينيين المهجرين مستمر منذ عقود.

ولفت "رابكين" إلى أنه يجب أن يكون للفلسطينيين بالطبع الحق في الدفاع عن أنفسهم، لكن ليس لديهم الوسائل الكافية لذلك.

وشدد على أن "إسرائيل" ملزمة بالامتثال للمعايير الدولية في الأماكن التي تسيطر عليها.

المؤرخ اليهودي ياكوف رابكين

الرئيسية/ محطات

اعلان
عن عدوانها على غزة.. مؤرخ يهودي: "إسرائيل" تلعب دور الضحية وهي الجاني
سبق

قال أستاذ التاريخ في جامعة "مونتريال" بكندا المؤرخ اليهودي ياكوف رابكين: "إن "إسرائيل" تلعب دور الضحية وهي الجاني" في عدوانها على قطاع غزة.

وأضاف "رابكين" مخاطباً المواطن الإسرائيلي: "توقف عن التفكير في أنك الضحية في هذه الحرب الدائرة في غزة، أنت لست ضحية، أنت الجاني"، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء)، موقع "روسيا اليوم".

وبيّن أستاذ التاريخ في جامعة "مونتريال" أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين تم تجاهلها على الساحة الدولية، وتم التركيز على "حق “إسرائيل” في الدفاع عن النفس".


وأشار في هذا السياق إلى أن الضغط على الفلسطينيين المهجرين مستمر منذ عقود.

ولفت "رابكين" إلى أنه يجب أن يكون للفلسطينيين بالطبع الحق في الدفاع عن أنفسهم، لكن ليس لديهم الوسائل الكافية لذلك.

وشدد على أن "إسرائيل" ملزمة بالامتثال للمعايير الدولية في الأماكن التي تسيطر عليها.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
06:31 PM

عن عدوانها على غزة.. مؤرخ يهودي: "إسرائيل" تلعب دور الضحية وهي الجاني

شدد على أن الاحتلال ملزم بالامتثال للمعايير الدولية في الأماكن التي يسيطر عليها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,075

قال أستاذ التاريخ في جامعة "مونتريال" بكندا المؤرخ اليهودي ياكوف رابكين: "إن "إسرائيل" تلعب دور الضحية وهي الجاني" في عدوانها على قطاع غزة.

وأضاف "رابكين" مخاطباً المواطن الإسرائيلي: "توقف عن التفكير في أنك الضحية في هذه الحرب الدائرة في غزة، أنت لست ضحية، أنت الجاني"، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء)، موقع "روسيا اليوم".

وبيّن أستاذ التاريخ في جامعة "مونتريال" أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين تم تجاهلها على الساحة الدولية، وتم التركيز على "حق “إسرائيل” في الدفاع عن النفس".


وأشار في هذا السياق إلى أن الضغط على الفلسطينيين المهجرين مستمر منذ عقود.

ولفت "رابكين" إلى أنه يجب أن يكون للفلسطينيين بالطبع الحق في الدفاع عن أنفسهم، لكن ليس لديهم الوسائل الكافية لذلك.

وشدد على أن "إسرائيل" ملزمة بالامتثال للمعايير الدولية في الأماكن التي تسيطر عليها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,884
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,605
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,331
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,140

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة