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شاهد ثوب "الحنيني 3" الجديد.. حراك اقتصادي واجتماعي والإقبال جماهيري

في عنيزة كان الاحتفاء والمحافظ سعيد.. برامج وفعاليات على هامش المهرجان

انطلقت، عصر أمس، فعاليات مهرجان الحنيني الثالث بثوبه الجديد في سوق المسوكف الشعبي بعنيزة، أحد أبرز المواقع السياحية، والذي تنظمه الغرفة التجارية ويستمر لعشرة أيام، ويهدف لتحريك النشاط الاقتصادي والتسويقي لوجبة "الحنيني" الشتوية المعدة من التمر ودقيق البر وبعض الأصناف الأخرى التي تشتهر بها عنيزة.

ويكثر تناول "الحنيني" في فصل الشتاء ويقام لها كل عام محفل صغير ترتاده الأسر المنتجة وربات المنزل صانعات هذه الوجبة حاملات أطباقًا مختلفة ونكهات متعددة من هذه الوجبة، ويشهد المهرجان حضوراً كثيفاً من زوار المحافظة وبقية المحافظات المجاورة؛ للوقوف على هذا النشاط الشعبي الذي أضحى نقطة بيع للتعرف على فوائد الحنيني المتعددة كوجبة غذائية متكاملة.

ودعمًا لهذا الحراك الاقتصادي، زار محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، أمس، المهرجان، واستمع إلى شرح مفصل عن أهداف وفعاليات المهرجان واطلع على حركة البيع والشراء لمنتج الحنيني وغيره من الأكلات الشعبية، كما تابع جانباً من الفعاليات المصاحبة ومنها عروض المسرح المفتوح وعروض الألعاب الشعبية وأركان الأسر المنتجة والفنون التشكيلية والتصوير.

وقال "السليم": "كنت مع فريق العمل في المراحل التحضيرية، وقد لمست الرغبة الجادة في أن يظهر المهرجان بصورة ترضي الجميع، ولعل ما شاهدته اليوم أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن غرفة عنيزة تقدم عملاً رائعاً في جميع المهرجانات التي تقوم بتشغيلها وها نحن نرى الأهداف تتحقق بوجود هذا العدد الكبير من الأسر المنتجة وتنوع الفعاليات وتجددها".

وأضاف: "لا أخفي سعادتي وأنا أرى هذا العدد الكبير من الزوار وهي شهاة نجاح للمهرجان والقائمين عليه"، وتمنى في ختام حديثه التوفيق لفريق العمل للحفاظ على توهج المهرجان فيما تبقي من أيامه.

وقال المشرف على اللجنة العليا للمهرجان محمد بن عبدالله الموسى: "المهرجان في أول أيامه شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار حيث تزامنت بداية المهرجان مع إجازة نهاية الأسبوع وبفضل الله ثم بتنوع الفعاليات والتي اشتملت على عروض ترفيهية ومسرحية وأركان لتسويق المنتج والتعريف بمراحل تصنيعه إضافة إلى الفنون التشكيلية والتصوير والديكوباج والحرفيين وفنون النحت وعربات الأطعمة".

وأضاف: "حرصنا على تحقيق أهداف المهرجان التي تتوافق مع رؤية 2030 في تنشيط الحراك الاقتصادي بإتاحة المجال للأسر والشباب للتكسب وإيجاد مصدر رزق لهم وتشجيع السياحة الداخلية عبر أنشطة ترفيهية جاذبة ومميزة".

واختتم: "وذلك بتوفيق من الله ثم بدعم وتوجيه أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ومتابعة من محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وجهود الجهات الحكومية المشاركه والرعاة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد ثوب "الحنيني 3" الجديد.. حراك اقتصادي واجتماعي والإقبال جماهيري
سبق

انطلقت، عصر أمس، فعاليات مهرجان الحنيني الثالث بثوبه الجديد في سوق المسوكف الشعبي بعنيزة، أحد أبرز المواقع السياحية، والذي تنظمه الغرفة التجارية ويستمر لعشرة أيام، ويهدف لتحريك النشاط الاقتصادي والتسويقي لوجبة "الحنيني" الشتوية المعدة من التمر ودقيق البر وبعض الأصناف الأخرى التي تشتهر بها عنيزة.

ويكثر تناول "الحنيني" في فصل الشتاء ويقام لها كل عام محفل صغير ترتاده الأسر المنتجة وربات المنزل صانعات هذه الوجبة حاملات أطباقًا مختلفة ونكهات متعددة من هذه الوجبة، ويشهد المهرجان حضوراً كثيفاً من زوار المحافظة وبقية المحافظات المجاورة؛ للوقوف على هذا النشاط الشعبي الذي أضحى نقطة بيع للتعرف على فوائد الحنيني المتعددة كوجبة غذائية متكاملة.

ودعمًا لهذا الحراك الاقتصادي، زار محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، أمس، المهرجان، واستمع إلى شرح مفصل عن أهداف وفعاليات المهرجان واطلع على حركة البيع والشراء لمنتج الحنيني وغيره من الأكلات الشعبية، كما تابع جانباً من الفعاليات المصاحبة ومنها عروض المسرح المفتوح وعروض الألعاب الشعبية وأركان الأسر المنتجة والفنون التشكيلية والتصوير.

وقال "السليم": "كنت مع فريق العمل في المراحل التحضيرية، وقد لمست الرغبة الجادة في أن يظهر المهرجان بصورة ترضي الجميع، ولعل ما شاهدته اليوم أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن غرفة عنيزة تقدم عملاً رائعاً في جميع المهرجانات التي تقوم بتشغيلها وها نحن نرى الأهداف تتحقق بوجود هذا العدد الكبير من الأسر المنتجة وتنوع الفعاليات وتجددها".

وأضاف: "لا أخفي سعادتي وأنا أرى هذا العدد الكبير من الزوار وهي شهاة نجاح للمهرجان والقائمين عليه"، وتمنى في ختام حديثه التوفيق لفريق العمل للحفاظ على توهج المهرجان فيما تبقي من أيامه.

وقال المشرف على اللجنة العليا للمهرجان محمد بن عبدالله الموسى: "المهرجان في أول أيامه شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار حيث تزامنت بداية المهرجان مع إجازة نهاية الأسبوع وبفضل الله ثم بتنوع الفعاليات والتي اشتملت على عروض ترفيهية ومسرحية وأركان لتسويق المنتج والتعريف بمراحل تصنيعه إضافة إلى الفنون التشكيلية والتصوير والديكوباج والحرفيين وفنون النحت وعربات الأطعمة".

وأضاف: "حرصنا على تحقيق أهداف المهرجان التي تتوافق مع رؤية 2030 في تنشيط الحراك الاقتصادي بإتاحة المجال للأسر والشباب للتكسب وإيجاد مصدر رزق لهم وتشجيع السياحة الداخلية عبر أنشطة ترفيهية جاذبة ومميزة".

واختتم: "وذلك بتوفيق من الله ثم بدعم وتوجيه أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ومتابعة من محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وجهود الجهات الحكومية المشاركه والرعاة".

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
03:48 PM

شاهد ثوب "الحنيني 3" الجديد.. حراك اقتصادي واجتماعي والإقبال جماهيري

في عنيزة كان الاحتفاء والمحافظ سعيد.. برامج وفعاليات على هامش المهرجان

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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انطلقت، عصر أمس، فعاليات مهرجان الحنيني الثالث بثوبه الجديد في سوق المسوكف الشعبي بعنيزة، أحد أبرز المواقع السياحية، والذي تنظمه الغرفة التجارية ويستمر لعشرة أيام، ويهدف لتحريك النشاط الاقتصادي والتسويقي لوجبة "الحنيني" الشتوية المعدة من التمر ودقيق البر وبعض الأصناف الأخرى التي تشتهر بها عنيزة.

ويكثر تناول "الحنيني" في فصل الشتاء ويقام لها كل عام محفل صغير ترتاده الأسر المنتجة وربات المنزل صانعات هذه الوجبة حاملات أطباقًا مختلفة ونكهات متعددة من هذه الوجبة، ويشهد المهرجان حضوراً كثيفاً من زوار المحافظة وبقية المحافظات المجاورة؛ للوقوف على هذا النشاط الشعبي الذي أضحى نقطة بيع للتعرف على فوائد الحنيني المتعددة كوجبة غذائية متكاملة.

ودعمًا لهذا الحراك الاقتصادي، زار محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، أمس، المهرجان، واستمع إلى شرح مفصل عن أهداف وفعاليات المهرجان واطلع على حركة البيع والشراء لمنتج الحنيني وغيره من الأكلات الشعبية، كما تابع جانباً من الفعاليات المصاحبة ومنها عروض المسرح المفتوح وعروض الألعاب الشعبية وأركان الأسر المنتجة والفنون التشكيلية والتصوير.

وقال "السليم": "كنت مع فريق العمل في المراحل التحضيرية، وقد لمست الرغبة الجادة في أن يظهر المهرجان بصورة ترضي الجميع، ولعل ما شاهدته اليوم أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن غرفة عنيزة تقدم عملاً رائعاً في جميع المهرجانات التي تقوم بتشغيلها وها نحن نرى الأهداف تتحقق بوجود هذا العدد الكبير من الأسر المنتجة وتنوع الفعاليات وتجددها".

وأضاف: "لا أخفي سعادتي وأنا أرى هذا العدد الكبير من الزوار وهي شهاة نجاح للمهرجان والقائمين عليه"، وتمنى في ختام حديثه التوفيق لفريق العمل للحفاظ على توهج المهرجان فيما تبقي من أيامه.

وقال المشرف على اللجنة العليا للمهرجان محمد بن عبدالله الموسى: "المهرجان في أول أيامه شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار حيث تزامنت بداية المهرجان مع إجازة نهاية الأسبوع وبفضل الله ثم بتنوع الفعاليات والتي اشتملت على عروض ترفيهية ومسرحية وأركان لتسويق المنتج والتعريف بمراحل تصنيعه إضافة إلى الفنون التشكيلية والتصوير والديكوباج والحرفيين وفنون النحت وعربات الأطعمة".

وأضاف: "حرصنا على تحقيق أهداف المهرجان التي تتوافق مع رؤية 2030 في تنشيط الحراك الاقتصادي بإتاحة المجال للأسر والشباب للتكسب وإيجاد مصدر رزق لهم وتشجيع السياحة الداخلية عبر أنشطة ترفيهية جاذبة ومميزة".

واختتم: "وذلك بتوفيق من الله ثم بدعم وتوجيه أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ومتابعة من محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وجهود الجهات الحكومية المشاركه والرعاة".

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