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فيصل بن سلطان: الميزانية مُكمِّلة لمسيرة النهضة الشاملة بالسعودية

قال: تؤكد حرص القيادة على تسخير كل الإمكانات للتنمية المجتمعية

رفع الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده؛ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وأوضح الأمير فيصل بن سلطان أن الميزانية جاءت مواكبة للتطلعات، ولاسيما في ظل الظروف الصحية التي يعيشها العالم مع تأثيرات وباء كورونا، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة ساهمت عبر العديد من القرارات المهمة في تعزيز جودة وضبط وكفاءة الإنفاق، وتنمية موارد وإيرادات الدولة غير النفطية؛ ما نتج منه تحقيق فائض يُقدَّر بـ 90 مليار ريال.

وأضاف بأن هذه الميزانية تأتي مُكمِّلة لمسيرة النهضة التنموية التي تعيشها بلادنا عبر مسارات رؤية السعودية 2030، وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على تسخير كل الإمكانات للتنمية المجتمعية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم البنى التحتية، والاهتمام بجودة الحياة، وإطلاق المشاريع النوعية العملاقة التي سيكون لها أثرٌ على موارد الدولة.

وأكد أهمية مضامين كلمتَي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد التي تضمنت تأكيد اهتمام الحكومة بتحقيق مزيد من التطور والنمو على الأصعدة كافة، الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وأن المواطن هو محور التنمية التي تنطلق على ضوئها المشاريع التنموية والخدمية في مجالات التعليم والإسكان والصحة، وجودة الحياة، وتطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ونوه بأهمية تخصيص 955 مليار ريال لمصروفات عام 2022، رغم ما يعيشه العالم من اضطرابات اقتصادية، وأن ذلك يؤكد استمرار الدولة في إنفاقها الذي يُشكِّل محركًا مهمًّا لجميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.. مشيرًا إلى تخصيص 138 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية المجتمعية، و185 مليار ريال لقطاع التعليم؛ ما يؤكد أن التعليم والصحة تحظيان باهتمام كبير لدى حكومة المملكة العربية السعودية.

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فيصل بن سلطان: الميزانية مُكمِّلة لمسيرة النهضة الشاملة بالسعودية
سبق

رفع الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده؛ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وأوضح الأمير فيصل بن سلطان أن الميزانية جاءت مواكبة للتطلعات، ولاسيما في ظل الظروف الصحية التي يعيشها العالم مع تأثيرات وباء كورونا، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة ساهمت عبر العديد من القرارات المهمة في تعزيز جودة وضبط وكفاءة الإنفاق، وتنمية موارد وإيرادات الدولة غير النفطية؛ ما نتج منه تحقيق فائض يُقدَّر بـ 90 مليار ريال.

وأضاف بأن هذه الميزانية تأتي مُكمِّلة لمسيرة النهضة التنموية التي تعيشها بلادنا عبر مسارات رؤية السعودية 2030، وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على تسخير كل الإمكانات للتنمية المجتمعية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم البنى التحتية، والاهتمام بجودة الحياة، وإطلاق المشاريع النوعية العملاقة التي سيكون لها أثرٌ على موارد الدولة.

وأكد أهمية مضامين كلمتَي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد التي تضمنت تأكيد اهتمام الحكومة بتحقيق مزيد من التطور والنمو على الأصعدة كافة، الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وأن المواطن هو محور التنمية التي تنطلق على ضوئها المشاريع التنموية والخدمية في مجالات التعليم والإسكان والصحة، وجودة الحياة، وتطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ونوه بأهمية تخصيص 955 مليار ريال لمصروفات عام 2022، رغم ما يعيشه العالم من اضطرابات اقتصادية، وأن ذلك يؤكد استمرار الدولة في إنفاقها الذي يُشكِّل محركًا مهمًّا لجميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.. مشيرًا إلى تخصيص 138 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية المجتمعية، و185 مليار ريال لقطاع التعليم؛ ما يؤكد أن التعليم والصحة تحظيان باهتمام كبير لدى حكومة المملكة العربية السعودية.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
08:12 PM

فيصل بن سلطان: الميزانية مُكمِّلة لمسيرة النهضة الشاملة بالسعودية

قال: تؤكد حرص القيادة على تسخير كل الإمكانات للتنمية المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده؛ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وأوضح الأمير فيصل بن سلطان أن الميزانية جاءت مواكبة للتطلعات، ولاسيما في ظل الظروف الصحية التي يعيشها العالم مع تأثيرات وباء كورونا، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة ساهمت عبر العديد من القرارات المهمة في تعزيز جودة وضبط وكفاءة الإنفاق، وتنمية موارد وإيرادات الدولة غير النفطية؛ ما نتج منه تحقيق فائض يُقدَّر بـ 90 مليار ريال.

وأضاف بأن هذه الميزانية تأتي مُكمِّلة لمسيرة النهضة التنموية التي تعيشها بلادنا عبر مسارات رؤية السعودية 2030، وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على تسخير كل الإمكانات للتنمية المجتمعية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم البنى التحتية، والاهتمام بجودة الحياة، وإطلاق المشاريع النوعية العملاقة التي سيكون لها أثرٌ على موارد الدولة.

وأكد أهمية مضامين كلمتَي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد التي تضمنت تأكيد اهتمام الحكومة بتحقيق مزيد من التطور والنمو على الأصعدة كافة، الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وأن المواطن هو محور التنمية التي تنطلق على ضوئها المشاريع التنموية والخدمية في مجالات التعليم والإسكان والصحة، وجودة الحياة، وتطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ونوه بأهمية تخصيص 955 مليار ريال لمصروفات عام 2022، رغم ما يعيشه العالم من اضطرابات اقتصادية، وأن ذلك يؤكد استمرار الدولة في إنفاقها الذي يُشكِّل محركًا مهمًّا لجميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.. مشيرًا إلى تخصيص 138 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية المجتمعية، و185 مليار ريال لقطاع التعليم؛ ما يؤكد أن التعليم والصحة تحظيان باهتمام كبير لدى حكومة المملكة العربية السعودية.

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