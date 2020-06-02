النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفيات كوفيد-19 في بريطانيا تقترب من 50 ألفًا

رويترز: رقم يبعث على التشاؤم لرئيس الوزراء جونسون

اقترب عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة، من 50 ألفًا يوم الثلاثاء، وهو رقم يبعث على التشاؤم بالنسبة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، في الوقت الذي يتخذ فيه تحركات لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

ووفق "رويترز"، وصل عدد الوفيات الآن إلى 49646؛ بما في ذلك بيانات شهادات الوفاة من إنجلترا وويلز حتى 22 مايو، والتي نشرت يوم الثلاثاء، والأرقام السابقة من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والوفيات التي وقعت في الآونة الأخيرة بالمستشفيات في إنجلترا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفيات كوفيد-19 في بريطانيا تقترب من 50 ألفًا
سبق

اقترب عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة، من 50 ألفًا يوم الثلاثاء، وهو رقم يبعث على التشاؤم بالنسبة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، في الوقت الذي يتخذ فيه تحركات لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

ووفق "رويترز"، وصل عدد الوفيات الآن إلى 49646؛ بما في ذلك بيانات شهادات الوفاة من إنجلترا وويلز حتى 22 مايو، والتي نشرت يوم الثلاثاء، والأرقام السابقة من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والوفيات التي وقعت في الآونة الأخيرة بالمستشفيات في إنجلترا.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
01:59 PM

وفيات كوفيد-19 في بريطانيا تقترب من 50 ألفًا

رويترز: رقم يبعث على التشاؤم لرئيس الوزراء جونسون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
281

اقترب عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة، من 50 ألفًا يوم الثلاثاء، وهو رقم يبعث على التشاؤم بالنسبة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، في الوقت الذي يتخذ فيه تحركات لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

ووفق "رويترز"، وصل عدد الوفيات الآن إلى 49646؛ بما في ذلك بيانات شهادات الوفاة من إنجلترا وويلز حتى 22 مايو، والتي نشرت يوم الثلاثاء، والأرقام السابقة من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والوفيات التي وقعت في الآونة الأخيرة بالمستشفيات في إنجلترا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,753
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,124
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,824

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة