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شكوك بوجود منشطات.. إيقاف لاعب القوى البحريني "الصادق ميخو"

بعد خضوعه لنقل دم خلال ألعاب طوكيو قبل منافسات سباق 1500م

أعلنت الوكالة الدولية لاختبارات الكشف عن المنشطات اليوم الأحد، إيقاف البحريني الصادق ميخو، الذي شارك في تصفيات سباق 1500 متر بألعاب القوى، بشكل مؤقت بسبب خضوعه لنقل دم خلال ألعاب طوكيو.

وقالت الوكالة المسؤولة عن اختبارات المنشطات في الأولمبياد: إن الرياضي قدّم عينته قبل يوم واحد من انطلاق منافسات سباق 1500 متر يوم الثلاثاء. وشارك في التصفيات لكنه فشل في بلوغ قبل النهائي.

وأضافت الوكالة -وفق "الألمانية"- أن الرياضي البحريني يستطيع الآن التقدم بطلب للكشف عن العينة الثانية.

وتُعزز عملية نقل الدم من قدرة الدم على توصيل المزيد من الأكسجين إلى العضلات ومن ثم تطوير الأداء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شكوك بوجود منشطات.. إيقاف لاعب القوى البحريني "الصادق ميخو"
سبق

أعلنت الوكالة الدولية لاختبارات الكشف عن المنشطات اليوم الأحد، إيقاف البحريني الصادق ميخو، الذي شارك في تصفيات سباق 1500 متر بألعاب القوى، بشكل مؤقت بسبب خضوعه لنقل دم خلال ألعاب طوكيو.

وقالت الوكالة المسؤولة عن اختبارات المنشطات في الأولمبياد: إن الرياضي قدّم عينته قبل يوم واحد من انطلاق منافسات سباق 1500 متر يوم الثلاثاء. وشارك في التصفيات لكنه فشل في بلوغ قبل النهائي.

وأضافت الوكالة -وفق "الألمانية"- أن الرياضي البحريني يستطيع الآن التقدم بطلب للكشف عن العينة الثانية.

وتُعزز عملية نقل الدم من قدرة الدم على توصيل المزيد من الأكسجين إلى العضلات ومن ثم تطوير الأداء.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
11:48 AM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
01:59 PM

شكوك بوجود منشطات.. إيقاف لاعب القوى البحريني "الصادق ميخو"

بعد خضوعه لنقل دم خلال ألعاب طوكيو قبل منافسات سباق 1500م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الوكالة الدولية لاختبارات الكشف عن المنشطات اليوم الأحد، إيقاف البحريني الصادق ميخو، الذي شارك في تصفيات سباق 1500 متر بألعاب القوى، بشكل مؤقت بسبب خضوعه لنقل دم خلال ألعاب طوكيو.

وقالت الوكالة المسؤولة عن اختبارات المنشطات في الأولمبياد: إن الرياضي قدّم عينته قبل يوم واحد من انطلاق منافسات سباق 1500 متر يوم الثلاثاء. وشارك في التصفيات لكنه فشل في بلوغ قبل النهائي.

وأضافت الوكالة -وفق "الألمانية"- أن الرياضي البحريني يستطيع الآن التقدم بطلب للكشف عن العينة الثانية.

وتُعزز عملية نقل الدم من قدرة الدم على توصيل المزيد من الأكسجين إلى العضلات ومن ثم تطوير الأداء.

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