موظف مستشفى يتهم مدير أحد الأقسام بالتسبب بحرمانه من وظيفته وتشتيت أسرته

"صحة جدة" ترد: حققنا في تظلُّمه وتأكدنا أنه غير صحيح.. واستقالته مقبولة

ألقى أحد المواطنين، يعمل بأحد مستشفيات جدة، اللوم على مديرَيْ قسمَيْن بالمستشفى بالتسبب في فصله وطرده من وظيفته، وتشتيت أسرته، وانفصاله عن زوجته، وذلك بعد تآمر منهما عليه، مستغلَّيْن عدم فهمه النظام.

وتفصيلاً، قال المواطن لـ"سبق": كنت موظفًا على برنامج التشغيل الذاتي في مستشفيات جدة منذ عام ١٤٢٧هـ، حتى جاء عام ١٤٣٢هـ، وحصلت زوجتي على ابتعاث إلى أمريكا من جهة عملها لدراسة الماجستير لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف: قمت بتقديم إجازة مرافقة لمدة سنتين للابتعاث إلى أمريكا في عام ١٤٣٢، وحصلت على موافقة، وتوقَّف العقد، وبالفعل سافرنا أنا وأسرتي إلى أمريكا، وقبل أن تنتهي السنة الثانية طلبتُ إجازة سنة أخرى استثنائية، والنظام يسمح بالحصول على إجازة استثنائية لمدة عام إذا أمضى الموظف ثلاث سنوات في الوظيفة، وكنت وقتها قد أمضيت أكثر من تلك المدة، وبعدها رجعت إلى أمريكا مع أسرتي.

وتابع: أثناء وجودي في أمريكا أرسل لي مدير أحد الأقسام رسالة على الواتس آب، يخبرني فيها بالعودة إلى العمل بسبب رفض الإجازة وإلا سيفصلونني؛ فخفت من أن أُفصل فعلاً؛ فتركت أولادي، ورجعت إلى جدة، وذهبت إلى المستشفى لأفهم منهم لماذا تم رفض الإجازة.

وأردف: قابلت المدير الذي راسلني، وقال أنت الآن باشرت العمل. قلت أنا أتيت لأفهم لماذا تم رفض إجازتي، فطلب مني أن أباشر العمل لمدة شهر، وبعدها سيعطيني إجازة لمدة سنة. وطلب مني التوقيع على ورقة بعدم السفر إلا إذا مُنحت الإجازة.

وقال: باشرت بالعمل، وقمت بعمل أوراق المباشرة، وأخذت موافقة رئيس قسم المالية على إجازة لمدة سنة، وبعد الشهر فوجئت بعدم نزول راتب، ولم أحصل على الإجازة كما تم الاتفاق بيننا مسبقًا.

وتابع: توفيت والدتي في هذه الأحداث؛ وهو ما زاد من حجم معاناتي بين أسرتي ومصدر رزقي، فبقيت مشوشًا وحائرًا بين عملي وأسرتي، وخائفًا من خسارة رزقي. وطلب المدير مني تقديم استقالتي مبينًا لي أن استقالتي تمكنني من العودة للعمل إذا انتهت السنة، أما بالفصل فلن أتمكن من العودة. وبالفعل قدمتُ الاستقالة بعد ضغوطات منه، ومن أحد موظفيه، ثم عدلت عنها بعد أيام عدة، وأرفقت ذلك بخطاب لمدير المستشفى.

وأردف: بعد عودتي من أمريكا فوجئت بأنه صدر طي قيد استقالة من وظيفتي، وعُيّن عليها المدير نفسه الذي كان يراسلني، ويطلب مني العودة من أمريكا بعد أن تقاعد من وظيفته، وأخذ رقمي الوظيفي، وعُيّن عليه.

واختتم حديثه بقوله: طيلة ست سنوات وأنا أتقدم بالشكاوى، وأرفع المعاملات، ولم أجد مَن ينصفني، ويأخذ حقي من الذي تسبّب في تشتيت أسرتي، وانفصالي عن زوجتي، وضياع مصدر رزقي.

بدورها، قالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة: إنه إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا بخصوص شكوى مواطن، كان أحد منسوبي مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وتقدم باستقالة، وتظلَّم لصحة جدة، نفيدكم بأن الشاكي كان موظفًا سابقًا بأحد مستشفيات جدة، وقام بطلب إجازة استثنائية فترة عمله لمدة تقارب سنتين ونصف السنة لمرافقة زوجته للدراسة بالخارج، وألحق ذلك التقدم باستقالة خطية منه بتاريخ 14/ 6/ 1435هـ مسببًا ذلك برغبته في السفر مجددًا.

وأضافت: كما تقدم بطلب عدول عن الاستقالة، ولكن لم يتم قبول طلبه؛ فأقام دعوى قضائية أمام الهيئة العمالية المختصة، وتم شطبها ورُفض طلبه مرة ثانية.

وأكملت: وبعدما يقارب ست سنوات فوجئنا بالمذكور يطالب بإعادته لوظيفته التي استقال منها، ويدعي وجود مؤامرة وتواطؤ ضده من بعض الموظفين. وقد تم بحث تظلُّمه من خلال اللجنة المختصة بصحة جدة، وانتهت إلى عدم قبول التظلُّم بعد تلك المدة الطويلة، وفي ظل استقالته المقبولة آنذاك، ولاسيما أن الموضوع انتهى قضاء.

واختتمت تصريحها بقولها: إن المذكور قد تقدم بتهديد لأحد منسوبينا، وتمت مخاطبة الشرطة لإكمال اللازم حيال ما بدر منه.