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أغرب انقلاب لسيارة يمكن أن تراه.. فيديو من الصين

أغرب انقلاب لسيارة يمكن أن تراه، وثّقته كاميرات المراقبة في مدينة تشونغ تشينغ وسط الصين، في حادث خطير دارت فيه السيارة في الهواء فوق ثلاث مركبات، قبل أن تهبط مستوية وسطَ السيارات، ودون أن يتعرض أي أحد للأذى.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تظهر سيارة يفقد سائقها السيطرة عليها عند منعطف؛ ليصطدم بالرصيف، وتنقلب مركبته فوق ثلاث سيارات كانت واقفة في المكان بشكل نظامي.

وفي المقطع تظهر السيارة وهي تقف في الفراغ بين المركبات الثلاث وأخرى رابعة، بعدما تنقلب فوقها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن السائق أصيب بجروح طفيفة؛ بينما لحقت أضرار جسيمة بالمركبة المنقلبة.

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أغرب انقلاب لسيارة يمكن أن تراه.. فيديو من الصين
سبق

أغرب انقلاب لسيارة يمكن أن تراه، وثّقته كاميرات المراقبة في مدينة تشونغ تشينغ وسط الصين، في حادث خطير دارت فيه السيارة في الهواء فوق ثلاث مركبات، قبل أن تهبط مستوية وسطَ السيارات، ودون أن يتعرض أي أحد للأذى.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تظهر سيارة يفقد سائقها السيطرة عليها عند منعطف؛ ليصطدم بالرصيف، وتنقلب مركبته فوق ثلاث سيارات كانت واقفة في المكان بشكل نظامي.

وفي المقطع تظهر السيارة وهي تقف في الفراغ بين المركبات الثلاث وأخرى رابعة، بعدما تنقلب فوقها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن السائق أصيب بجروح طفيفة؛ بينما لحقت أضرار جسيمة بالمركبة المنقلبة.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
01:04 PM

أغرب انقلاب لسيارة يمكن أن تراه.. فيديو من الصين

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
4,795

أغرب انقلاب لسيارة يمكن أن تراه، وثّقته كاميرات المراقبة في مدينة تشونغ تشينغ وسط الصين، في حادث خطير دارت فيه السيارة في الهواء فوق ثلاث مركبات، قبل أن تهبط مستوية وسطَ السيارات، ودون أن يتعرض أي أحد للأذى.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تظهر سيارة يفقد سائقها السيطرة عليها عند منعطف؛ ليصطدم بالرصيف، وتنقلب مركبته فوق ثلاث سيارات كانت واقفة في المكان بشكل نظامي.

وفي المقطع تظهر السيارة وهي تقف في الفراغ بين المركبات الثلاث وأخرى رابعة، بعدما تنقلب فوقها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن السائق أصيب بجروح طفيفة؛ بينما لحقت أضرار جسيمة بالمركبة المنقلبة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,473
201,250 سيارة ..

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13,425
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