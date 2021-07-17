أعلى معدل منذ 6 أشهر.. "كورونا" يصيب 54.674 بريطانياً خلال 24 ساعة
استمرار الزيادات لليوم الخامس على التوالي
أفادت وزارة الصحة البريطانية بتسجيل 54.674 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (السبت)، ارتفاعاً من 51.870 إصابة أمس، في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.
وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير، عندما أعلنت تسجيل 55761 إصابة جديدة.
بريطانيا
فيروس كورونا الجديد
أعلى معدل منذ 6 أشهر.. "كورونا" يصيب 54.674 بريطانياً خلال 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-17
أفادت وزارة الصحة البريطانية بتسجيل 54.674 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (السبت)، ارتفاعاً من 51.870 إصابة أمس، في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.
وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير، عندما أعلنت تسجيل 55761 إصابة جديدة.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
07:48 PM
اخر تعديل
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:30 AM
أعلى معدل منذ 6 أشهر.. "كورونا" يصيب 54.674 بريطانياً خلال 24 ساعة
استمرار الزيادات لليوم الخامس على التوالي
أفادت وزارة الصحة البريطانية بتسجيل 54.674 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (السبت)، ارتفاعاً من 51.870 إصابة أمس، في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.
وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير، عندما أعلنت تسجيل 55761 إصابة جديدة.