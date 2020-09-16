النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالإجماع.. "تنفيذي السياحة العالمية" يوافق على افتتاح مكتبه الإقليمي بالرياض

الخطيب: سيكون له دور في تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة في المملكة

أعلن وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب؛ اليوم، موافقة أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، بالإجماع، على إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة للشرق الأوسط في الرياض.

وقال في تصريح له: هذا الإعلان صدر خلال الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي استضافتها العاصمة الجورجية تبليسي.

وأضاف: المكتب الإقليمي سيعمل على تأدية المهمات التي توكلها إليه الجمعية العامة للمنظمة، وتنفيذ أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط، وخدمة الدول الـ 13 التي تنضوي تحت لواء المكتب، وذلك بهدف تحقيق استدامة نمو القطاع السياحي وتنمية رأس المال البشري وتنفيذ الإحصاءات السياحية النوعية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب "الخطيب"؛ عن تقديره لجهود منظمة السياحة العالمية وأنشطتها في العالم والمنطقة، مؤكداً أن المملكة تدعم جهود المنظمة من أجل خدمة المنطقة.

وأشار إلى أن المكتب الإقليمي سيكون له دور في تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة في المملكة وبقية دول الإقليم، إضافة إلى دعم المبادرات الأخرى التي تثري القطاع السياحي وترفع جودته من خلال الإسهام في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في القطاع وتقديم الدعم المعرفي فيما يتعلق بالقضايا الإستراتيجية ذات الأولوية للأعضاء الإقليميين.

ولفت وزير السياحة إلى أن المملكة أسوة بدول العالم تعد السياحة مصدراً مهماً للدخل وتوفير الوظائف، وهو ما أكدته رؤية المملكة 2030، واستشهد بالقرارات التي اتخذتها الحكومة أخيراً من خلال إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر ومجلس التنمية السياحي.

وأردف: كل هذه القرارات تأتي لتأكيد توجه المملكة الجاد للاستثمار في السياحة وهو ما عملت الإستراتيجية الوطنية للسياحة إلى ترجمته على أرض الواقع من خلال سلسلة جهودها لتطوير الوجهات السياحية داخل المملكة بهدف تحقيق مستهدفاتها بتوفير مليون وظيفة للفتيات والشباب، إضافة إلى زيادة موارد السياحة في الدخل المحلي إلى 10% وتحقيق 100 مليون زيارة بحلول 2030.

وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالإجماع.. "تنفيذي السياحة العالمية" يوافق على افتتاح مكتبه الإقليمي بالرياض
سبق

أعلن وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب؛ اليوم، موافقة أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، بالإجماع، على إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة للشرق الأوسط في الرياض.

وقال في تصريح له: هذا الإعلان صدر خلال الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي استضافتها العاصمة الجورجية تبليسي.

وأضاف: المكتب الإقليمي سيعمل على تأدية المهمات التي توكلها إليه الجمعية العامة للمنظمة، وتنفيذ أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط، وخدمة الدول الـ 13 التي تنضوي تحت لواء المكتب، وذلك بهدف تحقيق استدامة نمو القطاع السياحي وتنمية رأس المال البشري وتنفيذ الإحصاءات السياحية النوعية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب "الخطيب"؛ عن تقديره لجهود منظمة السياحة العالمية وأنشطتها في العالم والمنطقة، مؤكداً أن المملكة تدعم جهود المنظمة من أجل خدمة المنطقة.

وأشار إلى أن المكتب الإقليمي سيكون له دور في تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة في المملكة وبقية دول الإقليم، إضافة إلى دعم المبادرات الأخرى التي تثري القطاع السياحي وترفع جودته من خلال الإسهام في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في القطاع وتقديم الدعم المعرفي فيما يتعلق بالقضايا الإستراتيجية ذات الأولوية للأعضاء الإقليميين.

ولفت وزير السياحة إلى أن المملكة أسوة بدول العالم تعد السياحة مصدراً مهماً للدخل وتوفير الوظائف، وهو ما أكدته رؤية المملكة 2030، واستشهد بالقرارات التي اتخذتها الحكومة أخيراً من خلال إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر ومجلس التنمية السياحي.

وأردف: كل هذه القرارات تأتي لتأكيد توجه المملكة الجاد للاستثمار في السياحة وهو ما عملت الإستراتيجية الوطنية للسياحة إلى ترجمته على أرض الواقع من خلال سلسلة جهودها لتطوير الوجهات السياحية داخل المملكة بهدف تحقيق مستهدفاتها بتوفير مليون وظيفة للفتيات والشباب، إضافة إلى زيادة موارد السياحة في الدخل المحلي إلى 10% وتحقيق 100 مليون زيارة بحلول 2030.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
01:51 PM

بالإجماع.. "تنفيذي السياحة العالمية" يوافق على افتتاح مكتبه الإقليمي بالرياض

الخطيب: سيكون له دور في تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة في المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
819

أعلن وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب؛ اليوم، موافقة أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، بالإجماع، على إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة للشرق الأوسط في الرياض.

وقال في تصريح له: هذا الإعلان صدر خلال الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي استضافتها العاصمة الجورجية تبليسي.

وأضاف: المكتب الإقليمي سيعمل على تأدية المهمات التي توكلها إليه الجمعية العامة للمنظمة، وتنفيذ أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط، وخدمة الدول الـ 13 التي تنضوي تحت لواء المكتب، وذلك بهدف تحقيق استدامة نمو القطاع السياحي وتنمية رأس المال البشري وتنفيذ الإحصاءات السياحية النوعية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب "الخطيب"؛ عن تقديره لجهود منظمة السياحة العالمية وأنشطتها في العالم والمنطقة، مؤكداً أن المملكة تدعم جهود المنظمة من أجل خدمة المنطقة.

وأشار إلى أن المكتب الإقليمي سيكون له دور في تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة في المملكة وبقية دول الإقليم، إضافة إلى دعم المبادرات الأخرى التي تثري القطاع السياحي وترفع جودته من خلال الإسهام في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في القطاع وتقديم الدعم المعرفي فيما يتعلق بالقضايا الإستراتيجية ذات الأولوية للأعضاء الإقليميين.

ولفت وزير السياحة إلى أن المملكة أسوة بدول العالم تعد السياحة مصدراً مهماً للدخل وتوفير الوظائف، وهو ما أكدته رؤية المملكة 2030، واستشهد بالقرارات التي اتخذتها الحكومة أخيراً من خلال إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر ومجلس التنمية السياحي.

وأردف: كل هذه القرارات تأتي لتأكيد توجه المملكة الجاد للاستثمار في السياحة وهو ما عملت الإستراتيجية الوطنية للسياحة إلى ترجمته على أرض الواقع من خلال سلسلة جهودها لتطوير الوجهات السياحية داخل المملكة بهدف تحقيق مستهدفاتها بتوفير مليون وظيفة للفتيات والشباب، إضافة إلى زيادة موارد السياحة في الدخل المحلي إلى 10% وتحقيق 100 مليون زيارة بحلول 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,062
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,954
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,722
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,602

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة