هل نجح لقاح التطعيم ضد السل في الوقاية من فيروس بـ"كورونا"؟

الدول التي تطعم ضد السل سجلت انخفاض في الإصابة بـ"كوفيد-19"

ما هي حقيقة استخدام لقاح التطعيم ضد السل في علاج المصابين بفيروس "كورونا" المستجد؟ وهل اللقاح ضد السل له القدرة على منح الجسم مناعة ضد هجمات فيروسية أخرى، من بينها فيروس "كورونا" المستجد؟

صحيفة "التيليغراف" البريطانية، نشرت أن هناك "دراسة جديدة تشير إلى أن الدول التي تطبق برامج واسعة للتطعيم ضد السل لديها معدلات إصابة أقل بمرض كوفيد-19".

وبحسب الدراسة الأمريكية، تقل نسبة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد "6 مرات" عن الدول التي لم تطبق برنامج "لقاح BCG".

وأولت الصحافة البريطانية الاهتمام بالدراسة؛ لكون الحكومة قد أوقفت التلقيح الوطني بهذا اللقاح، منذ عام 2005، بسبب انخفاض الإصابات بالتهابات الرئة، طبقاً لـ "بي بي سي".

لكن منظمة الصحة العالمية أصدرت، يوم 12 أبريل، ملخصاً علمياً قالت فيه إنه لا يوجد، حتى الآن، أي دليل على أن لقاح BCG يحمي من الإصابة بمرض "كوفيد-19".

وجاء في بيان المنظمة الدولية أن تجربتين سريريتين قيد الإجراء، حالياً، بهذا الخصوص، وستقيّم منظمة الصحة العالمية الأدلة فور توفرها.

وبسبب غياب الأدلة، لا توصي المنظمة باستخدام لقاح BCG بهدف الوقاية من "كوفيد-19"، لكنها تؤكد أهمية إعطاء لقاح BCG لحديثي الولادة في الدول أو الأماكن التي فيها ارتفاع في حالات الإصابة بالسل.

وتوضح المنظمة أنها حدثت قواعد البيانات العلمية لديها، يوم 11 أبريل، وأسفرت المراجعة عن ثلاث نسخ غير مطبوعة، قارن فيها المؤلفون حالات الإصابة بكوفيد-19 في الدول التي يستخدم فيها لقاح BCG مع تلك التي لا يستخدم فيها اللقاح، ولوحظ أنه في الدول التي لُقح فيها حديثو الولادة، بشكل دوري، بهذا اللقاح، سُجلت إصابات أقل بفيروس "كورونا" المستجد.

لكن المنظمة أضافت أن مثل هذه الدراسات تكون عرضةً لتحيز كبير؛ لأسباب كثيرة من بينها الاختلافات في التركيبة السكانية لكل بلد والأعباء المالية للمرض، ومعدل إجراء تحاليل الكشف عن مرض كوفيد-19، ومرحلة الوباء في كل بلد.