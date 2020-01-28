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"بومبيو" يعبر عن غضبه من استمرار استهداف إيران لمنشآت أمريكية بالعراق

أكد في اتصال بـ"عبدالمهدي" أن الهجمات تظهر تجاهلاً متعمداً للسيادة العراقية

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو عبّر، يوم الاثنين، عن الغضب من استمرار هجمات جماعات مدعومة من إيران على منشآت أمريكية بالعراق، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حسب رويترز.

وتفصيلاً، أشار بومبيو خلال الاتصال إلى الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية يوم الأحد، حيث قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان إن "الوزير أكد مجدداً أن هذه الهجمات تظهر تجاهلاً متعمداً للسيادة العراقية وفشلاً في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة".

وزارة الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو السفارة الأمريكية في بغداد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بومبيو" يعبر عن غضبه من استمرار استهداف إيران لمنشآت أمريكية بالعراق
سبق

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو عبّر، يوم الاثنين، عن الغضب من استمرار هجمات جماعات مدعومة من إيران على منشآت أمريكية بالعراق، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حسب رويترز.

وتفصيلاً، أشار بومبيو خلال الاتصال إلى الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية يوم الأحد، حيث قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان إن "الوزير أكد مجدداً أن هذه الهجمات تظهر تجاهلاً متعمداً للسيادة العراقية وفشلاً في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة".

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
12:32 AM

"بومبيو" يعبر عن غضبه من استمرار استهداف إيران لمنشآت أمريكية بالعراق

أكد في اتصال بـ"عبدالمهدي" أن الهجمات تظهر تجاهلاً متعمداً للسيادة العراقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو عبّر، يوم الاثنين، عن الغضب من استمرار هجمات جماعات مدعومة من إيران على منشآت أمريكية بالعراق، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حسب رويترز.

وتفصيلاً، أشار بومبيو خلال الاتصال إلى الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية يوم الأحد، حيث قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان إن "الوزير أكد مجدداً أن هذه الهجمات تظهر تجاهلاً متعمداً للسيادة العراقية وفشلاً في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة".

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