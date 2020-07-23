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الجهات الأمنية تحقق مع "رجل أمن" امتطى ناقة متجولاً بها في شوارع العاصمة المقدسة

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل مقاطع الفيديو المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية؛ والذي ظهر فيها شخص مرتديًا زيًا أمنيًا وهو يمتطي ناقة متجولاً بها في أحد شوارع مكة المكرمة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على الشخص، وضبطه، بعدما امتطى الناقة من حي الزاهر وصولاً إلى حي العزيزية، فيما تم طلب مندوب من أمانة العاصمة المقدسة لاستلام الناقة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن ذلك الشخص قد يكون معتلاً نفسيًا، ومن المقرر أن تصدر شرطة المنطقة بيانًا حول الأمر.

وكان عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات يظهر من خلالها رجل أمن وهو راكب على راحلة "ناقة" ويتجول بها في أحد الشوارع بمكة المكرمة.

الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية تحقق مع "رجل أمن" امتطى ناقة متجولاً بها في شوارع العاصمة المقدسة
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل مقاطع الفيديو المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية؛ والذي ظهر فيها شخص مرتديًا زيًا أمنيًا وهو يمتطي ناقة متجولاً بها في أحد شوارع مكة المكرمة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على الشخص، وضبطه، بعدما امتطى الناقة من حي الزاهر وصولاً إلى حي العزيزية، فيما تم طلب مندوب من أمانة العاصمة المقدسة لاستلام الناقة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن ذلك الشخص قد يكون معتلاً نفسيًا، ومن المقرر أن تصدر شرطة المنطقة بيانًا حول الأمر.

وكان عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات يظهر من خلالها رجل أمن وهو راكب على راحلة "ناقة" ويتجول بها في أحد الشوارع بمكة المكرمة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
10:49 PM
اخر تعديل
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
11:10 PM

الجهات الأمنية تحقق مع "رجل أمن" امتطى ناقة متجولاً بها في شوارع العاصمة المقدسة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
11
18,286

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل مقاطع الفيديو المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية؛ والذي ظهر فيها شخص مرتديًا زيًا أمنيًا وهو يمتطي ناقة متجولاً بها في أحد شوارع مكة المكرمة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على الشخص، وضبطه، بعدما امتطى الناقة من حي الزاهر وصولاً إلى حي العزيزية، فيما تم طلب مندوب من أمانة العاصمة المقدسة لاستلام الناقة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن ذلك الشخص قد يكون معتلاً نفسيًا، ومن المقرر أن تصدر شرطة المنطقة بيانًا حول الأمر.

وكان عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات يظهر من خلالها رجل أمن وهو راكب على راحلة "ناقة" ويتجول بها في أحد الشوارع بمكة المكرمة.

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