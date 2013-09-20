إحدى الوسيلتين.. إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل تصعيدهم للطائرة

هيئة الطيران شدّدت على أهمية التعاميم مؤكدةً اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

‬ أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما يشمل الطيران الخاص، بشأن إجراءات التحقق من حالة تحصين المقيمين قبل تصعيدهم للطائرة المغادرة إلى المملكة.

ونصّ التعميم على اعتماد إحدى الوسيلتين للتحقق من أهلية المسافر المقيم، وهي إما بإبراز حالة التحصين في تطبيق "توكلنا"، أو تقديم تقرير إثبات التحصين في المملكة عبر منصة "قدوم".

وشددت الهيئة على أهمية التعاميم الصادرة، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتحملهم المسؤوليات المترتبة على ذلك.