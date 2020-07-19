النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استمرارًا للحرب بين الجانبين.. تويتر يحذف تغريدة جديدة لـ"ترامب"

بدعوى حماية حقوق النشر في واقعة متكررة خلال الفترة الأخيرة

استمرارًا للحرب الدائرة بين الجانبين، واصَلَ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حذف تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذفت شركة تويتر تسجيلًا مصورًّا، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشره، وقالت الشركة إنها اتخذت هذا الإجراء بعدما تَلَقّت شكوى من مالك حقوق النشر.

واختفى التسجيل المصور، الذي يتضمن موسيقى من فرقة "لينكين بارك"، من على حساب تويتر الخاص بترامب، في وقت متأخر، أمس السبت، مع إخطار يقول: "تم تعطيل هذه الوسائط بناء على بلاغ مقدم من مالك حقوق النشر"؛ بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وحذفت شركة تويتر التسجيل المصور الذي أعاد نشره ترامب من مدير وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض دان سكافينو، بعدما تَلَقّت إشعارًا يستند لقانون حقوق النشر من شركة "ماشين شوب إنترتينمنت"، بحسب قاعدة بيانات لومين التي تجمع طلبات إزالة المواد عبر الإنترنت.

وشركة ماشين شوب مملوكة لفرقة الروك لينكين بارك؛ وفقًا لما تقوله صفحتها على موقع "لينكد إن".

وقال ممثل لتويتر في بيان بالبريد الإلكتروني: "نستجيب لشكاوى حقوق النشر السليمة التي يرسلها إلينا ملاك حقوق النشر أو ممثلوهم المعتمدون".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعقيب.

تويتر

الرئيسية/ محطات

اعلان
استمرارًا للحرب بين الجانبين.. تويتر يحذف تغريدة جديدة لـ"ترامب"
سبق

استمرارًا للحرب الدائرة بين الجانبين، واصَلَ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حذف تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذفت شركة تويتر تسجيلًا مصورًّا، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشره، وقالت الشركة إنها اتخذت هذا الإجراء بعدما تَلَقّت شكوى من مالك حقوق النشر.

واختفى التسجيل المصور، الذي يتضمن موسيقى من فرقة "لينكين بارك"، من على حساب تويتر الخاص بترامب، في وقت متأخر، أمس السبت، مع إخطار يقول: "تم تعطيل هذه الوسائط بناء على بلاغ مقدم من مالك حقوق النشر"؛ بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وحذفت شركة تويتر التسجيل المصور الذي أعاد نشره ترامب من مدير وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض دان سكافينو، بعدما تَلَقّت إشعارًا يستند لقانون حقوق النشر من شركة "ماشين شوب إنترتينمنت"، بحسب قاعدة بيانات لومين التي تجمع طلبات إزالة المواد عبر الإنترنت.

وشركة ماشين شوب مملوكة لفرقة الروك لينكين بارك؛ وفقًا لما تقوله صفحتها على موقع "لينكد إن".

وقال ممثل لتويتر في بيان بالبريد الإلكتروني: "نستجيب لشكاوى حقوق النشر السليمة التي يرسلها إلينا ملاك حقوق النشر أو ممثلوهم المعتمدون".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعقيب.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
11:19 AM

استمرارًا للحرب بين الجانبين.. تويتر يحذف تغريدة جديدة لـ"ترامب"

بدعوى حماية حقوق النشر في واقعة متكررة خلال الفترة الأخيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,536

استمرارًا للحرب الدائرة بين الجانبين، واصَلَ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حذف تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذفت شركة تويتر تسجيلًا مصورًّا، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشره، وقالت الشركة إنها اتخذت هذا الإجراء بعدما تَلَقّت شكوى من مالك حقوق النشر.

واختفى التسجيل المصور، الذي يتضمن موسيقى من فرقة "لينكين بارك"، من على حساب تويتر الخاص بترامب، في وقت متأخر، أمس السبت، مع إخطار يقول: "تم تعطيل هذه الوسائط بناء على بلاغ مقدم من مالك حقوق النشر"؛ بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وحذفت شركة تويتر التسجيل المصور الذي أعاد نشره ترامب من مدير وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض دان سكافينو، بعدما تَلَقّت إشعارًا يستند لقانون حقوق النشر من شركة "ماشين شوب إنترتينمنت"، بحسب قاعدة بيانات لومين التي تجمع طلبات إزالة المواد عبر الإنترنت.

وشركة ماشين شوب مملوكة لفرقة الروك لينكين بارك؛ وفقًا لما تقوله صفحتها على موقع "لينكد إن".

وقال ممثل لتويتر في بيان بالبريد الإلكتروني: "نستجيب لشكاوى حقوق النشر السليمة التي يرسلها إلينا ملاك حقوق النشر أو ممثلوهم المعتمدون".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعقيب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,886
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,330
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,980
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,148

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة