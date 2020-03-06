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تحذير.. المطهرات والمعقمات المصنوعة يدويًا لا تقي من "كورونا"

خبير يوصي بضرورة تنظيف الأيدي بالصابون والماء مدة 20 ثانية

حث الدكتور نيك فين، نائب مدير الخدمة الوطنية للعدوى في PHE، الناس على التمسك بتنظيف الأيدي بالصابون والماء مدة 20 ثانية.

جاء ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل بسرعة كبيرة حول العالم، حيث يحاول الناس تخزين ما أمكن من معقمات الأيدي وحتى تصنيعها بأنفسهم باستخدام جل الصبار والكحول.

ووفق صحيفة "ذي صن"، فقد حذرت الصحة العامة في إنجلترا، من القيام بذلك، قائلة إن المطهرات المصنوعة يدويًا لن تحمي من الفيروس.

وقال الدكتور "فين" أفضل طريقة لحماية نفسك من العدوى من فيروس كورونا، هي غسل يديك بانتظام بالماء والصابون.

من ناحيتها، أوضحت الدكتورة جينا ماكوتشي، عالمة المناعة في جامعة ساسيكس، أن مطهرات الأيدي محلية الصنع قد لا تصل إلى نقطة الصفر مثل الهلام الذي يتواجد في المتاجر، والذي يحتوي على أكثر من 60% من الكحول.

وأضافت: ليس ضروريًا بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يمكنهم غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، ومن المرجح أن يكون معقم اليدين منزلي الصنع أقل فعالية من ذاك الذي يمكن شراؤه.

وحذرت من إمكانية إتلاف الجلد أيضًا، عند استخدام معقم اليدين المصنوع في المنزل، خاصة عند عدم معرفة تركيزات المكونات المستخدمة.

الدكتور نيك فين مدير الخدمة الوطنية للعدوى تنظيف الأيدي بالصابون والماء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير.. المطهرات والمعقمات المصنوعة يدويًا لا تقي من "كورونا"
سبق

حث الدكتور نيك فين، نائب مدير الخدمة الوطنية للعدوى في PHE، الناس على التمسك بتنظيف الأيدي بالصابون والماء مدة 20 ثانية.

جاء ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل بسرعة كبيرة حول العالم، حيث يحاول الناس تخزين ما أمكن من معقمات الأيدي وحتى تصنيعها بأنفسهم باستخدام جل الصبار والكحول.

ووفق صحيفة "ذي صن"، فقد حذرت الصحة العامة في إنجلترا، من القيام بذلك، قائلة إن المطهرات المصنوعة يدويًا لن تحمي من الفيروس.

وقال الدكتور "فين" أفضل طريقة لحماية نفسك من العدوى من فيروس كورونا، هي غسل يديك بانتظام بالماء والصابون.

من ناحيتها، أوضحت الدكتورة جينا ماكوتشي، عالمة المناعة في جامعة ساسيكس، أن مطهرات الأيدي محلية الصنع قد لا تصل إلى نقطة الصفر مثل الهلام الذي يتواجد في المتاجر، والذي يحتوي على أكثر من 60% من الكحول.

وأضافت: ليس ضروريًا بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يمكنهم غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، ومن المرجح أن يكون معقم اليدين منزلي الصنع أقل فعالية من ذاك الذي يمكن شراؤه.

وحذرت من إمكانية إتلاف الجلد أيضًا، عند استخدام معقم اليدين المصنوع في المنزل، خاصة عند عدم معرفة تركيزات المكونات المستخدمة.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
02:46 PM

تحذير.. المطهرات والمعقمات المصنوعة يدويًا لا تقي من "كورونا"

خبير يوصي بضرورة تنظيف الأيدي بالصابون والماء مدة 20 ثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حث الدكتور نيك فين، نائب مدير الخدمة الوطنية للعدوى في PHE، الناس على التمسك بتنظيف الأيدي بالصابون والماء مدة 20 ثانية.

جاء ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل بسرعة كبيرة حول العالم، حيث يحاول الناس تخزين ما أمكن من معقمات الأيدي وحتى تصنيعها بأنفسهم باستخدام جل الصبار والكحول.

ووفق صحيفة "ذي صن"، فقد حذرت الصحة العامة في إنجلترا، من القيام بذلك، قائلة إن المطهرات المصنوعة يدويًا لن تحمي من الفيروس.

وقال الدكتور "فين" أفضل طريقة لحماية نفسك من العدوى من فيروس كورونا، هي غسل يديك بانتظام بالماء والصابون.

من ناحيتها، أوضحت الدكتورة جينا ماكوتشي، عالمة المناعة في جامعة ساسيكس، أن مطهرات الأيدي محلية الصنع قد لا تصل إلى نقطة الصفر مثل الهلام الذي يتواجد في المتاجر، والذي يحتوي على أكثر من 60% من الكحول.

وأضافت: ليس ضروريًا بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يمكنهم غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، ومن المرجح أن يكون معقم اليدين منزلي الصنع أقل فعالية من ذاك الذي يمكن شراؤه.

وحذرت من إمكانية إتلاف الجلد أيضًا، عند استخدام معقم اليدين المصنوع في المنزل، خاصة عند عدم معرفة تركيزات المكونات المستخدمة.

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