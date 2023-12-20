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"مدني مكة" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى اتباع الإرشادات

عقب تنبيه "الأرصاد" من أمطار ورياح مثيرة للأتربة حتى 8 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، إلى حالة الطقس بمنطقة مكة المكرّمة، مشيرة إلى هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: أضم والطائف والعرضيات والقنفذة والليث والمويه وبحرة وميسان, وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

مدني مكة الدفاع المدني حالة الطقس أمطار رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى اتباع الإرشادات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، إلى حالة الطقس بمنطقة مكة المكرّمة، مشيرة إلى هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: أضم والطائف والعرضيات والقنفذة والليث والمويه وبحرة وميسان, وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
02:24 PM

"مدني مكة" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى اتباع الإرشادات

عقب تنبيه "الأرصاد" من أمطار ورياح مثيرة للأتربة حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
2,123

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، إلى حالة الطقس بمنطقة مكة المكرّمة، مشيرة إلى هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: أضم والطائف والعرضيات والقنفذة والليث والمويه وبحرة وميسان, وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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