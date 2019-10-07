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صندوق وقفي لدعم مبادرات جمعية ماجد لتمكين أفراد المجتمع

بالتزامن مع مرور 20 عامًا  على تأسيس الجمعية

دشنت جمعية ماجد للتنمية المجتمعية اليوم صندوق وقفي مفتوح ومطروح طرحًا عامًا بموافقة من هيئة سوق المال يهدف إلى توفير مصدر دخل مستدام من عوائد الصندوق لتنفيذ مبادرات الجمعية لتمكين أفراد المجتمع، بإدارة شركة الخبير المالية "مدير الصندوق" المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة.

يأتي تدشين هذا الصندوق بالتزامن مع مرور 20 عامًا منذ تأسيس الأمير ماجد بن عبدالعزيز -رحمه الله- لهذه الجمعية وتفردها في العمل التنموي داخل المجتمع، بما يعزز المضي قدمًا نحو تنفيذ مبادرات نوعية تحقق التنمية بالتمكين.

وقال مدير عام جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية همام زارع تتمثل أهمية وجود الصندوق الوقفي خلال هذه المرحلة لدعم استدامة عمل الجمعية وتحقيق أهدافها المتمثلة بلعب دور فعّال في تحقيق التنمية المستدامة بتمكين أفراد المجتمع وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من 1 % إلى 5 %.

جمعية ماجد للتنمية المجتمعية هيئة سوق المال مدير عام جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية همام زارع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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صندوق وقفي لدعم مبادرات جمعية ماجد لتمكين أفراد المجتمع
سبق

دشنت جمعية ماجد للتنمية المجتمعية اليوم صندوق وقفي مفتوح ومطروح طرحًا عامًا بموافقة من هيئة سوق المال يهدف إلى توفير مصدر دخل مستدام من عوائد الصندوق لتنفيذ مبادرات الجمعية لتمكين أفراد المجتمع، بإدارة شركة الخبير المالية "مدير الصندوق" المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة.

يأتي تدشين هذا الصندوق بالتزامن مع مرور 20 عامًا منذ تأسيس الأمير ماجد بن عبدالعزيز -رحمه الله- لهذه الجمعية وتفردها في العمل التنموي داخل المجتمع، بما يعزز المضي قدمًا نحو تنفيذ مبادرات نوعية تحقق التنمية بالتمكين.

وقال مدير عام جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية همام زارع تتمثل أهمية وجود الصندوق الوقفي خلال هذه المرحلة لدعم استدامة عمل الجمعية وتحقيق أهدافها المتمثلة بلعب دور فعّال في تحقيق التنمية المستدامة بتمكين أفراد المجتمع وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من 1 % إلى 5 %.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
10:24 PM

صندوق وقفي لدعم مبادرات جمعية ماجد لتمكين أفراد المجتمع

بالتزامن مع مرور 20 عامًا  على تأسيس الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشنت جمعية ماجد للتنمية المجتمعية اليوم صندوق وقفي مفتوح ومطروح طرحًا عامًا بموافقة من هيئة سوق المال يهدف إلى توفير مصدر دخل مستدام من عوائد الصندوق لتنفيذ مبادرات الجمعية لتمكين أفراد المجتمع، بإدارة شركة الخبير المالية "مدير الصندوق" المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة.

يأتي تدشين هذا الصندوق بالتزامن مع مرور 20 عامًا منذ تأسيس الأمير ماجد بن عبدالعزيز -رحمه الله- لهذه الجمعية وتفردها في العمل التنموي داخل المجتمع، بما يعزز المضي قدمًا نحو تنفيذ مبادرات نوعية تحقق التنمية بالتمكين.

وقال مدير عام جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية همام زارع تتمثل أهمية وجود الصندوق الوقفي خلال هذه المرحلة لدعم استدامة عمل الجمعية وتحقيق أهدافها المتمثلة بلعب دور فعّال في تحقيق التنمية المستدامة بتمكين أفراد المجتمع وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من 1 % إلى 5 %.

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