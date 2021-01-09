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أمير جازان يتفقَّد مشروع "مطار الملك عبدالله الجديد" ويوجِّه بتسريع العمل

قام اليوم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بزيارة تفقدية لمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد بجازان الجاري تنفيذه حاليًا.

والتقى أمير المنطقة في مستهل الجولة القائمين على المشروع من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني، والشركات المنفِّذة للمشروع، مستمعًا هو والحضور لشرح مفصَّل من مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمشاريع، المهندس خالد بن إبراهيم الرميح، والقائمين على تنفيذ المشروع، عن سير العمل بالمطار الجديد الذي يقام على مساحة تبلغ 50،134،155 مترًا مربعًا، وصُمم ليخدم 2،40 مليون راكب في العام من خلال الرحلات الداخلية والدولية، وتم تزويده بخمس بوابات سفر، بكل بوابة جسران؛ ليكون إجمالي عدد الجسور "10" جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار.

واطلع والحضور على ما يشتمل عليه مشروع مطار الملك عبدالله الجديد بجازان من مرافق تتضمن صالة الركاب، والصالة الملكية، والمباني الخدمية، ومواقف السيارات، والمرافق الخدمية والاستثمارية، ومحطة التبريد، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وخزان المياه، ومبنى الطاقة.

ووقف ميدانيًّا على نِسَب الإنجاز وسير العمل بمشروع المطار الجديد المتمثلة في أعمال الردميات، وتحويل مياه سيول أودية "صبيا وبيش وشهدان" عن موقع المطار، وتصريفها في مياه البحر، وتحسين التربة، وتصريف مياه الأمطار والمدرج وممرات الطيران الموازية، وساحات انتظار الطائرات، وشبكات الطرق والكباري والمنحدرات، وتنفيذ الخوازيق الخرسانية وشبكات الكهرباء والميكانيكا وصالات الركاب وكبار الزوار، وغيرها من الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع.

وأعرب أمير المنطقة عن سعادته بالزيارة، وما اطلع عليه وشاهده خلالها من أعمال يجري تنفيذها بمشروع المطار الجديد، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

أمير جازان الأمير محمد بن ناصر مطار الملك عبدالله جازان هيئة الطيران المدني مطار جازان الهيئة العامة للطيران المدني

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أمير جازان يتفقَّد مشروع "مطار الملك عبدالله الجديد" ويوجِّه بتسريع العمل
سبق

قام اليوم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بزيارة تفقدية لمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد بجازان الجاري تنفيذه حاليًا.

والتقى أمير المنطقة في مستهل الجولة القائمين على المشروع من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني، والشركات المنفِّذة للمشروع، مستمعًا هو والحضور لشرح مفصَّل من مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمشاريع، المهندس خالد بن إبراهيم الرميح، والقائمين على تنفيذ المشروع، عن سير العمل بالمطار الجديد الذي يقام على مساحة تبلغ 50،134،155 مترًا مربعًا، وصُمم ليخدم 2،40 مليون راكب في العام من خلال الرحلات الداخلية والدولية، وتم تزويده بخمس بوابات سفر، بكل بوابة جسران؛ ليكون إجمالي عدد الجسور "10" جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار.

واطلع والحضور على ما يشتمل عليه مشروع مطار الملك عبدالله الجديد بجازان من مرافق تتضمن صالة الركاب، والصالة الملكية، والمباني الخدمية، ومواقف السيارات، والمرافق الخدمية والاستثمارية، ومحطة التبريد، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وخزان المياه، ومبنى الطاقة.

ووقف ميدانيًّا على نِسَب الإنجاز وسير العمل بمشروع المطار الجديد المتمثلة في أعمال الردميات، وتحويل مياه سيول أودية "صبيا وبيش وشهدان" عن موقع المطار، وتصريفها في مياه البحر، وتحسين التربة، وتصريف مياه الأمطار والمدرج وممرات الطيران الموازية، وساحات انتظار الطائرات، وشبكات الطرق والكباري والمنحدرات، وتنفيذ الخوازيق الخرسانية وشبكات الكهرباء والميكانيكا وصالات الركاب وكبار الزوار، وغيرها من الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع.

وأعرب أمير المنطقة عن سعادته بالزيارة، وما اطلع عليه وشاهده خلالها من أعمال يجري تنفيذها بمشروع المطار الجديد، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
08:33 PM
اخر تعديل
09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
08:57 PM

أمير جازان يتفقَّد مشروع "مطار الملك عبدالله الجديد" ويوجِّه بتسريع العمل

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فهد كاملي - جازان
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قام اليوم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بزيارة تفقدية لمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد بجازان الجاري تنفيذه حاليًا.

والتقى أمير المنطقة في مستهل الجولة القائمين على المشروع من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني، والشركات المنفِّذة للمشروع، مستمعًا هو والحضور لشرح مفصَّل من مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمشاريع، المهندس خالد بن إبراهيم الرميح، والقائمين على تنفيذ المشروع، عن سير العمل بالمطار الجديد الذي يقام على مساحة تبلغ 50،134،155 مترًا مربعًا، وصُمم ليخدم 2،40 مليون راكب في العام من خلال الرحلات الداخلية والدولية، وتم تزويده بخمس بوابات سفر، بكل بوابة جسران؛ ليكون إجمالي عدد الجسور "10" جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار.

واطلع والحضور على ما يشتمل عليه مشروع مطار الملك عبدالله الجديد بجازان من مرافق تتضمن صالة الركاب، والصالة الملكية، والمباني الخدمية، ومواقف السيارات، والمرافق الخدمية والاستثمارية، ومحطة التبريد، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وخزان المياه، ومبنى الطاقة.

ووقف ميدانيًّا على نِسَب الإنجاز وسير العمل بمشروع المطار الجديد المتمثلة في أعمال الردميات، وتحويل مياه سيول أودية "صبيا وبيش وشهدان" عن موقع المطار، وتصريفها في مياه البحر، وتحسين التربة، وتصريف مياه الأمطار والمدرج وممرات الطيران الموازية، وساحات انتظار الطائرات، وشبكات الطرق والكباري والمنحدرات، وتنفيذ الخوازيق الخرسانية وشبكات الكهرباء والميكانيكا وصالات الركاب وكبار الزوار، وغيرها من الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع.

وأعرب أمير المنطقة عن سعادته بالزيارة، وما اطلع عليه وشاهده خلالها من أعمال يجري تنفيذها بمشروع المطار الجديد، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

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