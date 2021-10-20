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"العامري" في ذمة الله

توفي علي بن محمد آل مصبح العامري، بمدينة الرياض، بعد معاناةٍ مع المرض، وتمت الصلاة عليه أمس السبت في المسجد الحرام، وسيكون العزاء في منزله بمحافظة بيشة.

يشار إلى أن الفقيد من الشخصيات التي لها بصمة مميزة في محافظة بيشة، وتدرج في عدد من المناصب الإدارية حتى وصل إلى وكالة المحافظة، ويمتاز بدماثة الخلق والخبرة والحنكة الإدارية، إلى جانب إمامة أحد جوامع قرية المدراء.

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"العامري" في ذمة الله
سبق

توفي علي بن محمد آل مصبح العامري، بمدينة الرياض، بعد معاناةٍ مع المرض، وتمت الصلاة عليه أمس السبت في المسجد الحرام، وسيكون العزاء في منزله بمحافظة بيشة.

يشار إلى أن الفقيد من الشخصيات التي لها بصمة مميزة في محافظة بيشة، وتدرج في عدد من المناصب الإدارية حتى وصل إلى وكالة المحافظة، ويمتاز بدماثة الخلق والخبرة والحنكة الإدارية، إلى جانب إمامة أحد جوامع قرية المدراء.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
03:58 PM

"العامري" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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توفي علي بن محمد آل مصبح العامري، بمدينة الرياض، بعد معاناةٍ مع المرض، وتمت الصلاة عليه أمس السبت في المسجد الحرام، وسيكون العزاء في منزله بمحافظة بيشة.

يشار إلى أن الفقيد من الشخصيات التي لها بصمة مميزة في محافظة بيشة، وتدرج في عدد من المناصب الإدارية حتى وصل إلى وكالة المحافظة، ويمتاز بدماثة الخلق والخبرة والحنكة الإدارية، إلى جانب إمامة أحد جوامع قرية المدراء.

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