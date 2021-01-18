نائب أمير جازان يتفقد مشروع "الضاحية 15" ويوجه بإنجازه في الوقت المحدد

أحد مشاريع البيع على الخارطة لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص

تفقد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم، سير العمل بمشروع تطوير إسكان "الضاحية 15" بمدينة جازان أحد مشاريع البيع على الخارطة لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف الإدارات والمشروعات التنموية بالمنطقة.

واطلع نائب أمير المنطقة على المراحل المنجزة من المشروع مستمعاً لشرح مفصل من الرئيس التنفيذي للشركة المسوقة وعضو مجلس إدارة الشركة المطورة "صرح التقنية" لمشروع ضاحية الملك عبدالله المهندس صلاح الغامدي عن المراحل الجارِي تنفيذها بالمشروع والذي يعد من أكبر الضواحي السكنية في منطقة جازان كما تتراوح مساحات الأراضي من 300 م٢ إلى 500 م٢ وتتكون المرحلة الأولى والجاري تنفيذها والعمل عليها 1.236 وحدة سكنية وبعدد إجمالي لكافة مراحل المشروع والذي يضم 4170 وحدة سكنية موزعة على أربعة نماذج مختلفة ومتنوعة تلبي رغبات واحتياجات المستفيدين وعلى ٣ مراحل تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ4.245.464 متر مربع بقيمة إجمالية تقدر (3.310.702.695) ريال متكاملة الخدمات البنية التحتية والفوقية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير متطلبات جودة الحياة لضواحي السكنية المطورة في المرحلة الحالية، وكذلك أن يصل إجمالي عدد الأسر في المشروع 4.170 أسرة أي أكثر 20.000 نسمة، ويقع المشروع بموقع استراتيجي مهم في ضاحية الملك عبدالله شمال مدينة جيزان بمستقبل جازان الجديد، وبالقرب من محافظات أبوعريش وصبيا وضمد، وبالقرب من مطار الملك عبدالله الدولي بجازان وجامعة جازان ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

ونوه نائب أمير المنطقة بجهود وزارة الإسكان في المنطقة وما توفره من حلول وخيارات سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق رغباتهم بما يمكنهم من تملك مساكنهم، منوها إلى أن النتائج والمنجزات التي شهدها قطاع الإسكان خلال الفترة القليلة الماضية تعكس حجم العمل المستمر من الوزارة ومنسوبيها تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق المستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن هذا المشروع وغيره من المشاريع السكنية والتنموية في منطقة جازان سيكون لها أثر إيجابي على أهالي المنطقة.

وفي ختام جولته، وجّه الأمير محمد بن عبدالعزيز القائمين على المشروع، بمضاعفة الجهود، لإنجازه في الوقت المحددة له، وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً حرص ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وحرصه شخصياً، على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة.