النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة المراجعين والمحاسبين

ضمن جهودها التطويرية لتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة

أطلقت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، موقعها الإلكتروني الجديد www.socpa.org.sa؛ وذلك ضمن جهودها التطويرية لتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة تشمل العضوية والتسجيل المهني، والتراخيص المهنية، والتدريب والتأهيل المهني، والمعايير المهنية، إضافة إلى مكتبة رقمية لمصادر ومراجع مهنية، كما يقدم الموقع الأحداث والفعاليات التي تنظمها الهيئة على مدار العام.

وبيّن الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن الموقع الجديد يواكب التطورات التقنية الحديثة التي تُمكّن أعضاء الهيئة وزوار الموقع من الوصول بسهولة ويسر لجميع الخدمات التي توفرها الهيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة المراجعين والمحاسبين
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، موقعها الإلكتروني الجديد www.socpa.org.sa؛ وذلك ضمن جهودها التطويرية لتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة تشمل العضوية والتسجيل المهني، والتراخيص المهنية، والتدريب والتأهيل المهني، والمعايير المهنية، إضافة إلى مكتبة رقمية لمصادر ومراجع مهنية، كما يقدم الموقع الأحداث والفعاليات التي تنظمها الهيئة على مدار العام.

وبيّن الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن الموقع الجديد يواكب التطورات التقنية الحديثة التي تُمكّن أعضاء الهيئة وزوار الموقع من الوصول بسهولة ويسر لجميع الخدمات التي توفرها الهيئة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
12:19 PM

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة المراجعين والمحاسبين

ضمن جهودها التطويرية لتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
235

أطلقت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، موقعها الإلكتروني الجديد www.socpa.org.sa؛ وذلك ضمن جهودها التطويرية لتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة تشمل العضوية والتسجيل المهني، والتراخيص المهنية، والتدريب والتأهيل المهني، والمعايير المهنية، إضافة إلى مكتبة رقمية لمصادر ومراجع مهنية، كما يقدم الموقع الأحداث والفعاليات التي تنظمها الهيئة على مدار العام.

وبيّن الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن الموقع الجديد يواكب التطورات التقنية الحديثة التي تُمكّن أعضاء الهيئة وزوار الموقع من الوصول بسهولة ويسر لجميع الخدمات التي توفرها الهيئة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,818
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة