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تثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية بالمباني الجديدة في بريطانيا

إلزامياً من العام المقبل

من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ اليوم الإثنين، في كلمة أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني، قرار تثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية.

وقال "جونسون"؛ القرار سيكون إلزامياً بالمباني الجديدة في بريطانيا اعتباراً من العام المقبل.

وجاء في بيان عن جونسون؛ أن "القواعد ستؤدي إلى تثبيت ما يصل إلى 145 ألف نقطة شحن إضافية في عموم البلاد كل عام حتى 2030 عندما ينتهي بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة في بريطانيا".

وأشار إلى أنه "من المقرر أن يطبّق هذا الشرط على المنازل الجديدة والمباني غير السكنية، مثل المكاتب ومحال السوبر ماركت، وكذلك على المباني التي تخضع لأعمال تجديد على نطاق كبير".

ومن المتوقع أن يعلن جونسون؛ التشريع الجديد في كلمة أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني اليوم الإثنين.

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تثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية بالمباني الجديدة في بريطانيا
سبق

من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ اليوم الإثنين، في كلمة أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني، قرار تثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية.

وقال "جونسون"؛ القرار سيكون إلزامياً بالمباني الجديدة في بريطانيا اعتباراً من العام المقبل.

وجاء في بيان عن جونسون؛ أن "القواعد ستؤدي إلى تثبيت ما يصل إلى 145 ألف نقطة شحن إضافية في عموم البلاد كل عام حتى 2030 عندما ينتهي بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة في بريطانيا".

وأشار إلى أنه "من المقرر أن يطبّق هذا الشرط على المنازل الجديدة والمباني غير السكنية، مثل المكاتب ومحال السوبر ماركت، وكذلك على المباني التي تخضع لأعمال تجديد على نطاق كبير".

ومن المتوقع أن يعلن جونسون؛ التشريع الجديد في كلمة أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني اليوم الإثنين.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
08:30 AM

تثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية بالمباني الجديدة في بريطانيا

إلزامياً من العام المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ اليوم الإثنين، في كلمة أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني، قرار تثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية.

وقال "جونسون"؛ القرار سيكون إلزامياً بالمباني الجديدة في بريطانيا اعتباراً من العام المقبل.

وجاء في بيان عن جونسون؛ أن "القواعد ستؤدي إلى تثبيت ما يصل إلى 145 ألف نقطة شحن إضافية في عموم البلاد كل عام حتى 2030 عندما ينتهي بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة في بريطانيا".

وأشار إلى أنه "من المقرر أن يطبّق هذا الشرط على المنازل الجديدة والمباني غير السكنية، مثل المكاتب ومحال السوبر ماركت، وكذلك على المباني التي تخضع لأعمال تجديد على نطاق كبير".

ومن المتوقع أن يعلن جونسون؛ التشريع الجديد في كلمة أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني اليوم الإثنين.

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