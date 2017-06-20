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"التقاعد" تقيم ورشة عمل للجهات الحكومية حول أنظمة التقاعد وخدماتها

لزيادة الوعي ونشر المعرفة حول الحقوق والواجبات التقاعدية ونقل المعرفة

أقامت المؤسسة العامة للتقاعد في مقرها الرئيس بمدينة الرياض ورشة عمل تعريفية لمسؤولي الموارد البشرية لبعض الجهات الحكومية عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وافتتحت الورشة بكلمة لمدير عام الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة الأستاذ عبدالله بن عواد الشليخي، والتي أكد فيها على توجيهات المحافظ محمد بن طلال النحاس بالحرص على عقد مثل هذه الملتقيات لمنسوبي الجهات الحكومية لزيادة الوعي لهم ونشر المعرفة حول الحقوق والواجبات التقاعدية ونقل المعرفة لمنسوبي جهاتهم.

ثم شاهد الحضور فيديو تعريفياً عن استراتيجية المؤسسة 2022. وقدم بعدها المختصون عرضاً شاملاً عن أنظمة التقاعد التي يخضع لها المشترك والمتقاعد والمستفيد.

واستعرضت "التقاعد" خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها كالخدمات الإلكترونية الموجهة للعملاء وقنوات الخدمة والجهات الحكومية وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك برنامج مساكن للتمويل العقاري وسعي المؤسسة المستمر في تعزيز الشراكات مع الجهات الأخرى بما يخدم العملاء ويحقق استراتيجية المؤسسة 2022م.

بعد ذلك فُتح مجال طرح الأسئلة والمناقشة من قبل الحضور وتمت الإجابة عليها من قبل المختصين في المؤسسة.

وفي نهاية اللقاء قدم الحضور شكرهم وتقديرهم للمؤسسة والقائمين عليها على اتاحة الفرصة لعقد مثل هذه اللقاءات لزيادة الوعي حول أنظمة التقاعد متطلعين لإقامة المزيد منها في مختلف مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد" تقيم ورشة عمل للجهات الحكومية حول أنظمة التقاعد وخدماتها
سبق

أقامت المؤسسة العامة للتقاعد في مقرها الرئيس بمدينة الرياض ورشة عمل تعريفية لمسؤولي الموارد البشرية لبعض الجهات الحكومية عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وافتتحت الورشة بكلمة لمدير عام الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة الأستاذ عبدالله بن عواد الشليخي، والتي أكد فيها على توجيهات المحافظ محمد بن طلال النحاس بالحرص على عقد مثل هذه الملتقيات لمنسوبي الجهات الحكومية لزيادة الوعي لهم ونشر المعرفة حول الحقوق والواجبات التقاعدية ونقل المعرفة لمنسوبي جهاتهم.

ثم شاهد الحضور فيديو تعريفياً عن استراتيجية المؤسسة 2022. وقدم بعدها المختصون عرضاً شاملاً عن أنظمة التقاعد التي يخضع لها المشترك والمتقاعد والمستفيد.

واستعرضت "التقاعد" خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها كالخدمات الإلكترونية الموجهة للعملاء وقنوات الخدمة والجهات الحكومية وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك برنامج مساكن للتمويل العقاري وسعي المؤسسة المستمر في تعزيز الشراكات مع الجهات الأخرى بما يخدم العملاء ويحقق استراتيجية المؤسسة 2022م.

بعد ذلك فُتح مجال طرح الأسئلة والمناقشة من قبل الحضور وتمت الإجابة عليها من قبل المختصين في المؤسسة.

وفي نهاية اللقاء قدم الحضور شكرهم وتقديرهم للمؤسسة والقائمين عليها على اتاحة الفرصة لعقد مثل هذه اللقاءات لزيادة الوعي حول أنظمة التقاعد متطلعين لإقامة المزيد منها في مختلف مناطق المملكة.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
12:24 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
01:18 PM

"التقاعد" تقيم ورشة عمل للجهات الحكومية حول أنظمة التقاعد وخدماتها

لزيادة الوعي ونشر المعرفة حول الحقوق والواجبات التقاعدية ونقل المعرفة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
1,543

أقامت المؤسسة العامة للتقاعد في مقرها الرئيس بمدينة الرياض ورشة عمل تعريفية لمسؤولي الموارد البشرية لبعض الجهات الحكومية عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وافتتحت الورشة بكلمة لمدير عام الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة الأستاذ عبدالله بن عواد الشليخي، والتي أكد فيها على توجيهات المحافظ محمد بن طلال النحاس بالحرص على عقد مثل هذه الملتقيات لمنسوبي الجهات الحكومية لزيادة الوعي لهم ونشر المعرفة حول الحقوق والواجبات التقاعدية ونقل المعرفة لمنسوبي جهاتهم.

ثم شاهد الحضور فيديو تعريفياً عن استراتيجية المؤسسة 2022. وقدم بعدها المختصون عرضاً شاملاً عن أنظمة التقاعد التي يخضع لها المشترك والمتقاعد والمستفيد.

واستعرضت "التقاعد" خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها كالخدمات الإلكترونية الموجهة للعملاء وقنوات الخدمة والجهات الحكومية وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك برنامج مساكن للتمويل العقاري وسعي المؤسسة المستمر في تعزيز الشراكات مع الجهات الأخرى بما يخدم العملاء ويحقق استراتيجية المؤسسة 2022م.

بعد ذلك فُتح مجال طرح الأسئلة والمناقشة من قبل الحضور وتمت الإجابة عليها من قبل المختصين في المؤسسة.

وفي نهاية اللقاء قدم الحضور شكرهم وتقديرهم للمؤسسة والقائمين عليها على اتاحة الفرصة لعقد مثل هذه اللقاءات لزيادة الوعي حول أنظمة التقاعد متطلعين لإقامة المزيد منها في مختلف مناطق المملكة.

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