بعد هذا الفيديو.. لن تحمل أي شيء قابل للاشتعال في سيارتك

شاهد ما حدث للتويوتا السوداء

بعد مشاهدة هذا الفيديو لن تحمل أي شيء قابل للاشتعال في سيارتك، فقد كشف شريط صادم ما حدث لسيارة تويوتا سوداء، حين كانت تسير على أحد الطرق المزدحمة بمدينة جنوبي الصين، وفجأة اندلعت فيها النيران دون مقدمات، وأعقب ذلك حدوث انفجار مروع.

وحسب تقارير إعلامية محلية، وقع الحادث بداية شهر يوليو الجاري، على طريق بمدينة زانغموتو في محافظة غوانغدونغ جنوبي الصين.

ويظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة وكاميرا إحدى السيارات على الطريق، كيف اندلعت النار في السيارة فجأة من تلقاء نفسها، وفي ثوان قليلة تحولت السيارة إلى كتلة من النيران والدخان.

وبعدها بقليل وقع انفجار مروع، واحترقت السيارة بالكاملة، وعندما أخمد رجال الإطفاء الحريق، كانت السيارة قد تحولت إلى هيكل ورماد فقط.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة المدينة، أنه تم إنقاذ صاحب السيارة دون أي إصابات.

وعن أسباب الحادث، نقلت وسائل إعلام عن بيان للشرطة، أن التحقيقات كشفت قيام صاحب السيارة بالتوجه إلى محطة وقود في المدينة والتزود بالبنزين، وقد اشترى أسطوانة غاز صغيرة من أحد أسواق المدينة، ووضع الأسطوانة في الصندوق الخلفي للسيارة، لكن النيران اندلعت في أسطوانة الغاز بسبب حرارة الجو، ما تسبب باشتعال النيران في السيارة وإنفجارها بسبب الوقود في النهاية.