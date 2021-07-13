النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1295 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد هذا الفيديو.. لن تحمل أي شيء قابل للاشتعال في سيارتك

شاهد ما حدث للتويوتا السوداء

بعد مشاهدة هذا الفيديو لن تحمل أي شيء قابل للاشتعال في سيارتك، فقد كشف شريط صادم ما حدث لسيارة تويوتا سوداء، حين كانت تسير على أحد الطرق المزدحمة بمدينة جنوبي الصين، وفجأة اندلعت فيها النيران دون مقدمات، وأعقب ذلك حدوث انفجار مروع.

وحسب تقارير إعلامية محلية، وقع الحادث بداية شهر يوليو الجاري، على طريق بمدينة زانغموتو في محافظة غوانغدونغ جنوبي الصين.

ويظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة وكاميرا إحدى السيارات على الطريق، كيف اندلعت النار في السيارة فجأة من تلقاء نفسها، وفي ثوان قليلة تحولت السيارة إلى كتلة من النيران والدخان.

وبعدها بقليل وقع انفجار مروع، واحترقت السيارة بالكاملة، وعندما أخمد رجال الإطفاء الحريق، كانت السيارة قد تحولت إلى هيكل ورماد فقط.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة المدينة، أنه تم إنقاذ صاحب السيارة دون أي إصابات.

وعن أسباب الحادث، نقلت وسائل إعلام عن بيان للشرطة، أن التحقيقات كشفت قيام صاحب السيارة بالتوجه إلى محطة وقود في المدينة والتزود بالبنزين، وقد اشترى أسطوانة غاز صغيرة من أحد أسواق المدينة، ووضع الأسطوانة في الصندوق الخلفي للسيارة، لكن النيران اندلعت في أسطوانة الغاز بسبب حرارة الجو، ما تسبب باشتعال النيران في السيارة وإنفجارها بسبب الوقود في النهاية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد هذا الفيديو.. لن تحمل أي شيء قابل للاشتعال في سيارتك
سبق

بعد مشاهدة هذا الفيديو لن تحمل أي شيء قابل للاشتعال في سيارتك، فقد كشف شريط صادم ما حدث لسيارة تويوتا سوداء، حين كانت تسير على أحد الطرق المزدحمة بمدينة جنوبي الصين، وفجأة اندلعت فيها النيران دون مقدمات، وأعقب ذلك حدوث انفجار مروع.

وحسب تقارير إعلامية محلية، وقع الحادث بداية شهر يوليو الجاري، على طريق بمدينة زانغموتو في محافظة غوانغدونغ جنوبي الصين.

ويظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة وكاميرا إحدى السيارات على الطريق، كيف اندلعت النار في السيارة فجأة من تلقاء نفسها، وفي ثوان قليلة تحولت السيارة إلى كتلة من النيران والدخان.

وبعدها بقليل وقع انفجار مروع، واحترقت السيارة بالكاملة، وعندما أخمد رجال الإطفاء الحريق، كانت السيارة قد تحولت إلى هيكل ورماد فقط.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة المدينة، أنه تم إنقاذ صاحب السيارة دون أي إصابات.

وعن أسباب الحادث، نقلت وسائل إعلام عن بيان للشرطة، أن التحقيقات كشفت قيام صاحب السيارة بالتوجه إلى محطة وقود في المدينة والتزود بالبنزين، وقد اشترى أسطوانة غاز صغيرة من أحد أسواق المدينة، ووضع الأسطوانة في الصندوق الخلفي للسيارة، لكن النيران اندلعت في أسطوانة الغاز بسبب حرارة الجو، ما تسبب باشتعال النيران في السيارة وإنفجارها بسبب الوقود في النهاية.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
03:59 PM

بعد هذا الفيديو.. لن تحمل أي شيء قابل للاشتعال في سيارتك

شاهد ما حدث للتويوتا السوداء

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,709

بعد مشاهدة هذا الفيديو لن تحمل أي شيء قابل للاشتعال في سيارتك، فقد كشف شريط صادم ما حدث لسيارة تويوتا سوداء، حين كانت تسير على أحد الطرق المزدحمة بمدينة جنوبي الصين، وفجأة اندلعت فيها النيران دون مقدمات، وأعقب ذلك حدوث انفجار مروع.

وحسب تقارير إعلامية محلية، وقع الحادث بداية شهر يوليو الجاري، على طريق بمدينة زانغموتو في محافظة غوانغدونغ جنوبي الصين.

ويظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة وكاميرا إحدى السيارات على الطريق، كيف اندلعت النار في السيارة فجأة من تلقاء نفسها، وفي ثوان قليلة تحولت السيارة إلى كتلة من النيران والدخان.

وبعدها بقليل وقع انفجار مروع، واحترقت السيارة بالكاملة، وعندما أخمد رجال الإطفاء الحريق، كانت السيارة قد تحولت إلى هيكل ورماد فقط.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة المدينة، أنه تم إنقاذ صاحب السيارة دون أي إصابات.

وعن أسباب الحادث، نقلت وسائل إعلام عن بيان للشرطة، أن التحقيقات كشفت قيام صاحب السيارة بالتوجه إلى محطة وقود في المدينة والتزود بالبنزين، وقد اشترى أسطوانة غاز صغيرة من أحد أسواق المدينة، ووضع الأسطوانة في الصندوق الخلفي للسيارة، لكن النيران اندلعت في أسطوانة الغاز بسبب حرارة الجو، ما تسبب باشتعال النيران في السيارة وإنفجارها بسبب الوقود في النهاية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,848
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,041
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة