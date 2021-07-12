لا يزال محتجزاً في الفندق.. باراجواي ترفض طلب "رونالدينيو" بالسفر إلى البرازيل

جددت السلطات القضائية في باراجواي رفضها لطلب البرازيلي رونالدينيو جاوتشو، بشأن خروجه من الإقامة الجبرية المفروضة عليه، وسفره بشكل طبيعي إلى بلاده البرازيل.

وكشفت صحيفة "جلوبو" البرازيلية، السبت، عن محاولة رونالدينيو الخروج بشكل طبيعي من عزلته، بالتصالح مع الشرطة في باراجواي، ودفع مبلغ إضافي للتعويض، لكن طلبه قوبل بالرفض.

ومن المتوقع أن يبقى النجم السابق في الفندق الذي يقيم بداخله إجبارياً حتى إشعار آخر؛ من أجل معرفة السلطات علاقته بالتحقيقات الدائرة خلال الفترة الحالية.

يذكر أن رونالدينيو حاول دخول باراجواي مستخدماً جوازات سفر مزورة برفقة أخيه، ليتم حبس الثنائي لفترة، ثم وضعهما تحت الإقامة الجبرية في أحد الفنادق.