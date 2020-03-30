علماء يرسمون شكل الحياة المتوقع بعد انتهاء كورونا

أحدهم توقع ازديادًا في وتيرة العمل من داخل المنزل

كشف علماء المستقبل عن ملامح وجه العالم بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد.

ووفق موقع "ذي صن" البريطاني، أعرب اثنان من علماء المستقبل المحترفين، عن قناعتهما بأننا قد نشهد نهاية ما يُعرف بـ"9 إلى 5"، وغيرها من الأحداث.

وقال توم تشيزرايت، الذي يتأمل في المستقبل: سنشهد قريبًا نهاية ساعات العمل العادية.

وأضاف في حديثه مع "ذي صن": ستدرك الشركات الذكية أن البشر ليسوا روبوتات، ودعونا نعمل بطرق أكثر إنتاجية. وهذا يعني تعيين يوم العمل تبعًا لساعة جسمك، حتى تحصل على قسط كافٍ من النوم. العمل على دفعات ليست طويلة، وكسرها ببعض التمارين.

وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل بشكل حاد، ومن الصعب أن نتخيل عودة جميع العاملين في المكاتب إلى حياتهم القديمة.

ويعتقد إيان بيرسون، وهو خبير مستقبلي مشهور، أننا سنرى المزيد من الناس يتخلون عن "رحلة الذهاب إلى العمل" في عالم ما بعد أزمة فيروس كورونا.

وقال إيان: سيظل الكثيرون في المنزل في كثير من الأحيان. لذلك سيكون هناك تنقل أقل، مع ازدحام أقل وتلوث أقل، وانبعاث ثاني أكسيد الكربون أقل.

وقبل عام 2020، كانت رؤية "تحضّر" الناس لأحداث مستقبلية، الأشخاص المهووسون بيوم القيامة الذين يقومون بتخزين الإمدادات وبناء الملاجئ، غريبة نوعًا ما.

وذكر "توم" أنه يعتقد أن ممارسة التحضير ستكون أكثر شعبية في السنوات القادمة.

وأضاف: الأغنياء في الولايات المتحدة كانوا يستعدون لسنوات. وأنها نقطة فخر لأصحاب وادي السليكون ولديهم جميعًا بيت عطلات مخبأ وفيه ما يكفي من الطعام المعلب والأسلحة من أجل النجاة من غيبوبة نهاية العالم. وقد يبدأ الآن المزيد من الناس في المملكة المتحدة في اتباع نهجهم.

وأردف قد تم تحسين تكنولوجيا وخبرات وتقنيات الصحة بشكل مطرد، ولكن جميع النظم الصحية تكافح تحت وطأة جائحة مدمرة.

وتابع: أصبحت البنية التحتية الصحية الوطنية الآن أكثر حيوية من أي وقت مضى، لذلك يعتقد إيان أنه سيتم ضخ الكثير من المال في الرعاية الصحية من الآن فصاعدًا، ويمكن أن يكون هناك تغيير كبير سيئ على البيئة: طفرة في القيادة.

ويعتقد "توم" أنه سيتم دفع المزيد من الأشخاص لاستخدام وسائل النقل الشخصية الخاصة بهم، ما قد يجعل تطوير المركبات الكهربائية "الصديقة للبيئة"، أكثر أهمية من أي وقت مضى.

