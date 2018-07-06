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"الفاخري" يرد على المطالبين بأنظمة حقوق إنسان مستوردة

قال لـ"سبق": السعوديّة نموذج دولي يُحتذى به في صيانة حق الفرد والمجتمع

ياسر البهيجان: أوضح عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري لـ"سبق"، أن المطالبة باستقاء نُظُم وقوانين دوليّة لرعاية حقوق الإنسان في المملكة لا تحمل أي وجاهة؛ لأن الأنظمة المعمول بها في السعوديّة تُعد نموذجًا دوليًّا يحتذى به على مستوى حفظ وكفالة حقوق الإنسان وصيانة حق الفرد والمجتمع على حد سواء؛ فالنظام الأساسي للحكم الصادر عام ١٤١٢هـ أكد على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة.

وأشار "الفاخري" إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استطاعت خلال 14 عامًا منذ تأسيسها نصرةَ آلاف المظلومين واسترداد حقوقهم؛ انطلاقًا من الأنظمة الداخليّة في المملكة المتأسسة على تعاليم الدين الإسلامي، ولم تكن الجمعيّة مضطرّة إلى الاستعانة بأي لائحة أو قانون خارجي لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية الكاملة.

وتابع: "ما يحتاجه المجتمع في المقام الأوّل هو معرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات، وفق ما نصت عليه أنظمة المملكة الحامية لحقوق الإنسان؛ لذا تُولِي الجمعيّة هذه المسألة اهتمامًا بالغًا من حيث التوعية والتثقيف، وبعد التحقق من وقوع الظلم تعمل على دعم المظلوم ونصرته وتبيان حقّه للجهات المعنيّة ومتابعة القضية إلى أن يجري إنصافه".

يُذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية تأسست في 18-1-1425هـ الموافق 9 مارس 2004م؛ وذلك لحماية حقوق الإنسان في السعودية والدفاع عنها ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن أهدافها: الوقوف ضد الظلم والتعسف والتعذيب والعنف وعدم التسامح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفاخري" يرد على المطالبين بأنظمة حقوق إنسان مستوردة
سبق

ياسر البهيجان: أوضح عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري لـ"سبق"، أن المطالبة باستقاء نُظُم وقوانين دوليّة لرعاية حقوق الإنسان في المملكة لا تحمل أي وجاهة؛ لأن الأنظمة المعمول بها في السعوديّة تُعد نموذجًا دوليًّا يحتذى به على مستوى حفظ وكفالة حقوق الإنسان وصيانة حق الفرد والمجتمع على حد سواء؛ فالنظام الأساسي للحكم الصادر عام ١٤١٢هـ أكد على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة.

وأشار "الفاخري" إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استطاعت خلال 14 عامًا منذ تأسيسها نصرةَ آلاف المظلومين واسترداد حقوقهم؛ انطلاقًا من الأنظمة الداخليّة في المملكة المتأسسة على تعاليم الدين الإسلامي، ولم تكن الجمعيّة مضطرّة إلى الاستعانة بأي لائحة أو قانون خارجي لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية الكاملة.

وتابع: "ما يحتاجه المجتمع في المقام الأوّل هو معرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات، وفق ما نصت عليه أنظمة المملكة الحامية لحقوق الإنسان؛ لذا تُولِي الجمعيّة هذه المسألة اهتمامًا بالغًا من حيث التوعية والتثقيف، وبعد التحقق من وقوع الظلم تعمل على دعم المظلوم ونصرته وتبيان حقّه للجهات المعنيّة ومتابعة القضية إلى أن يجري إنصافه".

يُذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية تأسست في 18-1-1425هـ الموافق 9 مارس 2004م؛ وذلك لحماية حقوق الإنسان في السعودية والدفاع عنها ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن أهدافها: الوقوف ضد الظلم والتعسف والتعذيب والعنف وعدم التسامح.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
05:42 PM
اخر تعديل
06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
06:57 PM

"الفاخري" يرد على المطالبين بأنظمة حقوق إنسان مستوردة

قال لـ"سبق": السعوديّة نموذج دولي يُحتذى به في صيانة حق الفرد والمجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ياسر البهيجان: أوضح عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري لـ"سبق"، أن المطالبة باستقاء نُظُم وقوانين دوليّة لرعاية حقوق الإنسان في المملكة لا تحمل أي وجاهة؛ لأن الأنظمة المعمول بها في السعوديّة تُعد نموذجًا دوليًّا يحتذى به على مستوى حفظ وكفالة حقوق الإنسان وصيانة حق الفرد والمجتمع على حد سواء؛ فالنظام الأساسي للحكم الصادر عام ١٤١٢هـ أكد على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة.

وأشار "الفاخري" إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استطاعت خلال 14 عامًا منذ تأسيسها نصرةَ آلاف المظلومين واسترداد حقوقهم؛ انطلاقًا من الأنظمة الداخليّة في المملكة المتأسسة على تعاليم الدين الإسلامي، ولم تكن الجمعيّة مضطرّة إلى الاستعانة بأي لائحة أو قانون خارجي لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية الكاملة.

وتابع: "ما يحتاجه المجتمع في المقام الأوّل هو معرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات، وفق ما نصت عليه أنظمة المملكة الحامية لحقوق الإنسان؛ لذا تُولِي الجمعيّة هذه المسألة اهتمامًا بالغًا من حيث التوعية والتثقيف، وبعد التحقق من وقوع الظلم تعمل على دعم المظلوم ونصرته وتبيان حقّه للجهات المعنيّة ومتابعة القضية إلى أن يجري إنصافه".

يُذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية تأسست في 18-1-1425هـ الموافق 9 مارس 2004م؛ وذلك لحماية حقوق الإنسان في السعودية والدفاع عنها ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن أهدافها: الوقوف ضد الظلم والتعسف والتعذيب والعنف وعدم التسامح.

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