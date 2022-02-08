النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في دور ربع نهائي كأس الملك .. تقديم مباراة الاتحاد والتعاون .. تعرف على الموعد الجديد

قررت لجنة المسابقات تقديم مباراة فريق التعاون الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد، ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين من الساعة 6:35م إلى 4:00م، لتقام الاثنين 21 فبراير (الجاري) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وقد تم إقرار ذلك بناءً على طلب من نادي التعاون وموافقة على ذلك من قِبل نادي الاتحاد.

بريدة مدينة الملك عبد الله الرياضية الاتحاد التعاون كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين لجنة المسابقات

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في دور ربع نهائي كأس الملك .. تقديم مباراة الاتحاد والتعاون .. تعرف على الموعد الجديد
سبق

قررت لجنة المسابقات تقديم مباراة فريق التعاون الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد، ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين من الساعة 6:35م إلى 4:00م، لتقام الاثنين 21 فبراير (الجاري) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وقد تم إقرار ذلك بناءً على طلب من نادي التعاون وموافقة على ذلك من قِبل نادي الاتحاد.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:42 AM

في دور ربع نهائي كأس الملك .. تقديم مباراة الاتحاد والتعاون .. تعرف على الموعد الجديد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
211

قررت لجنة المسابقات تقديم مباراة فريق التعاون الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد، ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين من الساعة 6:35م إلى 4:00م، لتقام الاثنين 21 فبراير (الجاري) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وقد تم إقرار ذلك بناءً على طلب من نادي التعاون وموافقة على ذلك من قِبل نادي الاتحاد.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,477
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,285
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,994
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,040

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة