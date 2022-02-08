في دور ربع نهائي كأس الملك .. تقديم مباراة الاتحاد والتعاون .. تعرف على الموعد الجديد

قررت لجنة المسابقات تقديم مباراة فريق التعاون الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد، ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين من الساعة 6:35م إلى 4:00م، لتقام الاثنين 21 فبراير (الجاري) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وقد تم إقرار ذلك بناءً على طلب من نادي التعاون وموافقة على ذلك من قِبل نادي الاتحاد.