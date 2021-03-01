24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار

قال: انخفاض طفيف في الحرارة من 3 إلى 4 عن أمس بمعظم المناطق

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة خلال 24 ساعة القادمة من اليوم الاثنين حتى صباح الثلاثاء.

وقال: أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، ومكة، وجازان، والحدود الشمالية).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يعقبه انخفاض طفيف في الحرارة من 3 إلى 4 عن أمس الأحد على معظم المناطق.