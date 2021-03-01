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24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار

قال: انخفاض طفيف في الحرارة من 3  إلى 4 عن أمس بمعظم المناطق

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة خلال 24 ساعة القادمة من اليوم الاثنين حتى صباح الثلاثاء.

وقال: أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، ومكة، وجازان، والحدود الشمالية).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يعقبه انخفاض طفيف في الحرارة من 3 إلى 4 عن أمس الأحد على معظم المناطق.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة خلال 24 ساعة القادمة من اليوم الاثنين حتى صباح الثلاثاء.

وقال: أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، ومكة، وجازان، والحدود الشمالية).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يعقبه انخفاض طفيف في الحرارة من 3 إلى 4 عن أمس الأحد على معظم المناطق.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
08:51 AM

24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار

قال: انخفاض طفيف في الحرارة من 3  إلى 4 عن أمس بمعظم المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة خلال 24 ساعة القادمة من اليوم الاثنين حتى صباح الثلاثاء.

وقال: أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، ومكة، وجازان، والحدود الشمالية).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يعقبه انخفاض طفيف في الحرارة من 3 إلى 4 عن أمس الأحد على معظم المناطق.

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