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خدمة ما بعد البيع.. هدية متاجر "ساكو" بمناسبة العام الجديد

سرعة وحِرَفية في إصلاح الأعطال بالضمان.. وعروض مميزة

أعطال الأجهزة المنزلية قد تُسبب لنا الارتباك ولو لثوانٍ معدودة؛ مما قد يمنعنا من استكمال يومياتنا بطريقة سلسة وهادئة؛ لذلك توفر خدمة ما بعد البيع من "ساكو"، السرعة والحرفية في إصلاح الأعطال بعيدًا عن أي مماطلة.

هذه الخدمة ليست محصورة في زبائن "ساكو"؛ بل بإمكان كل مقيم في المملكة الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة.

وفيما يخص العيوب المصنعية للمنتجات (الكهربائية، والإلكترونية، والميكانيكية)؛ فإن فِرَق "ساكو" التقنية تلتزم بالضمان لمدة عامين، "وتبدأ فترة الضمان من تاريخ شراء المنتج المذكور على فاتورة شراء الجهاز" وفق الشروط والأحكام، وفي حال لم تتمكن من نقل المنتجات المعطلة إلى أقرب فرع؛ فإن تقنيّي "ساكو" مستعدون للزيارة المنزلية، كما أن متاجر "ساكو" السعودية تقدم مجموعة غنية ومتنوعة من اللوازم المنزلية؛ بدءًا من الأثاث الداخلي للبيت (طاولات طعام، أرضيات فينيل، مغاسل حمامات وستائر منزلية...) مرورًا بالأجهزة الكهربائية (مراوح، مضخات ماء، كراسي استرخاء، مكيفات صحراوية...) وصولًا إلى كل لوازم الحدائق المنزلية (مظلات، العشب الصناعي...)، وحتى كافة مستلزمات المسابح الخارجية، كلها وأكثر متواجدة في مختلف فروع "ساكو" المنتشرة على امتداد أراضي المملكة.

كما أن هناك عروضًا كبيرة على أكثر من ٧٠٠ منتج.. لمعرفة المزيد، عليك زيارة فروع "ساكو" أو موقعهم الإلكتروني.

خدمة ما بعد البيع ساكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خدمة ما بعد البيع.. هدية متاجر "ساكو" بمناسبة العام الجديد
سبق

أعطال الأجهزة المنزلية قد تُسبب لنا الارتباك ولو لثوانٍ معدودة؛ مما قد يمنعنا من استكمال يومياتنا بطريقة سلسة وهادئة؛ لذلك توفر خدمة ما بعد البيع من "ساكو"، السرعة والحرفية في إصلاح الأعطال بعيدًا عن أي مماطلة.

هذه الخدمة ليست محصورة في زبائن "ساكو"؛ بل بإمكان كل مقيم في المملكة الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة.

وفيما يخص العيوب المصنعية للمنتجات (الكهربائية، والإلكترونية، والميكانيكية)؛ فإن فِرَق "ساكو" التقنية تلتزم بالضمان لمدة عامين، "وتبدأ فترة الضمان من تاريخ شراء المنتج المذكور على فاتورة شراء الجهاز" وفق الشروط والأحكام، وفي حال لم تتمكن من نقل المنتجات المعطلة إلى أقرب فرع؛ فإن تقنيّي "ساكو" مستعدون للزيارة المنزلية، كما أن متاجر "ساكو" السعودية تقدم مجموعة غنية ومتنوعة من اللوازم المنزلية؛ بدءًا من الأثاث الداخلي للبيت (طاولات طعام، أرضيات فينيل، مغاسل حمامات وستائر منزلية...) مرورًا بالأجهزة الكهربائية (مراوح، مضخات ماء، كراسي استرخاء، مكيفات صحراوية...) وصولًا إلى كل لوازم الحدائق المنزلية (مظلات، العشب الصناعي...)، وحتى كافة مستلزمات المسابح الخارجية، كلها وأكثر متواجدة في مختلف فروع "ساكو" المنتشرة على امتداد أراضي المملكة.

كما أن هناك عروضًا كبيرة على أكثر من ٧٠٠ منتج.. لمعرفة المزيد، عليك زيارة فروع "ساكو" أو موقعهم الإلكتروني.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
02:11 PM

خدمة ما بعد البيع.. هدية متاجر "ساكو" بمناسبة العام الجديد

سرعة وحِرَفية في إصلاح الأعطال بالضمان.. وعروض مميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعطال الأجهزة المنزلية قد تُسبب لنا الارتباك ولو لثوانٍ معدودة؛ مما قد يمنعنا من استكمال يومياتنا بطريقة سلسة وهادئة؛ لذلك توفر خدمة ما بعد البيع من "ساكو"، السرعة والحرفية في إصلاح الأعطال بعيدًا عن أي مماطلة.

هذه الخدمة ليست محصورة في زبائن "ساكو"؛ بل بإمكان كل مقيم في المملكة الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة.

وفيما يخص العيوب المصنعية للمنتجات (الكهربائية، والإلكترونية، والميكانيكية)؛ فإن فِرَق "ساكو" التقنية تلتزم بالضمان لمدة عامين، "وتبدأ فترة الضمان من تاريخ شراء المنتج المذكور على فاتورة شراء الجهاز" وفق الشروط والأحكام، وفي حال لم تتمكن من نقل المنتجات المعطلة إلى أقرب فرع؛ فإن تقنيّي "ساكو" مستعدون للزيارة المنزلية، كما أن متاجر "ساكو" السعودية تقدم مجموعة غنية ومتنوعة من اللوازم المنزلية؛ بدءًا من الأثاث الداخلي للبيت (طاولات طعام، أرضيات فينيل، مغاسل حمامات وستائر منزلية...) مرورًا بالأجهزة الكهربائية (مراوح، مضخات ماء، كراسي استرخاء، مكيفات صحراوية...) وصولًا إلى كل لوازم الحدائق المنزلية (مظلات، العشب الصناعي...)، وحتى كافة مستلزمات المسابح الخارجية، كلها وأكثر متواجدة في مختلف فروع "ساكو" المنتشرة على امتداد أراضي المملكة.

كما أن هناك عروضًا كبيرة على أكثر من ٧٠٠ منتج.. لمعرفة المزيد، عليك زيارة فروع "ساكو" أو موقعهم الإلكتروني.

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