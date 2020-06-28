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الأهلي: وصول المدرب والثنائي ألفيس ساريتش وماركو مارين إلى جدة

أعلن النادي الأهلي وصول الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة مساء اليوم رفقة الجهاز الفني المعاون له إضافة إلى ثنائي الفريق البوسني ألفيس ساريتش والألماني ماركو مارين وذلك على متن طائرة خاصة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الإدارة إلى استكمال وصول عناصر الفريق الكروي للانخراط بالتدريبات استعداداً لاستئناف الموسم الذي ينطلق في الرابع من أغسطس المقبل.

وكان الأهلي عاود حصصه التدريبية لأول مرة الأربعاء الماضي، بعد توقف تجاوز حاجز الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك في أعقاب خضوع جميع اللاعبين للفحوص اللازمة للوباء، حيث تنتظره استحقاقات مهمة بعد رفع تعليق الأنشطة أبرزها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي: وصول المدرب والثنائي ألفيس ساريتش وماركو مارين إلى جدة
سبق

أعلن النادي الأهلي وصول الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة مساء اليوم رفقة الجهاز الفني المعاون له إضافة إلى ثنائي الفريق البوسني ألفيس ساريتش والألماني ماركو مارين وذلك على متن طائرة خاصة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الإدارة إلى استكمال وصول عناصر الفريق الكروي للانخراط بالتدريبات استعداداً لاستئناف الموسم الذي ينطلق في الرابع من أغسطس المقبل.

وكان الأهلي عاود حصصه التدريبية لأول مرة الأربعاء الماضي، بعد توقف تجاوز حاجز الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك في أعقاب خضوع جميع اللاعبين للفحوص اللازمة للوباء، حيث تنتظره استحقاقات مهمة بعد رفع تعليق الأنشطة أبرزها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
08:57 PM

الأهلي: وصول المدرب والثنائي ألفيس ساريتش وماركو مارين إلى جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن النادي الأهلي وصول الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة مساء اليوم رفقة الجهاز الفني المعاون له إضافة إلى ثنائي الفريق البوسني ألفيس ساريتش والألماني ماركو مارين وذلك على متن طائرة خاصة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الإدارة إلى استكمال وصول عناصر الفريق الكروي للانخراط بالتدريبات استعداداً لاستئناف الموسم الذي ينطلق في الرابع من أغسطس المقبل.

وكان الأهلي عاود حصصه التدريبية لأول مرة الأربعاء الماضي، بعد توقف تجاوز حاجز الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك في أعقاب خضوع جميع اللاعبين للفحوص اللازمة للوباء، حيث تنتظره استحقاقات مهمة بعد رفع تعليق الأنشطة أبرزها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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