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بكين في الصدارة.. هذه أكثر 10 مدن تلوثًا في العالم خلال شهر مارس

من بين 96 مدينة في القائمة وفقًا لقياس مستويات جودة الهواء

جاءت مدينة بكين الصينية في المرتبة الأولى في قائمة أكثر المدن تلوثًا في شهر مارس الجاري من بين 96 مدينة في القائمة؛ وفقًا لمجموعة "IQAIR" السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء.
وقال التقرير إن تلوث مستويات الهواء يسبب الكثير من الامراض الخطيرة ومنها الضرر بالرئتين والسرطان وأمراض القلب وأمراض أخرى خطيرة تؤدي إلى الوفاة.
وفيما يلي قائمة المدن العشرة الأكثر تلوثاً في العالم:

1- بكين- الصين
2- دلهي- الهند

3- دكا- بنجلاديش
4- مومباي- الهند
5- كاتمندو- نيبال
6 - طهران - ايران
7- ووهان- الصين
8- تشنغدو- الصين
9- شيانغ ماي- تايلند
10- كلكتا- الهند

مدينة بكين الصينية

الرئيسية/ محطات

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بكين في الصدارة.. هذه أكثر 10 مدن تلوثًا في العالم خلال شهر مارس
سبق

جاءت مدينة بكين الصينية في المرتبة الأولى في قائمة أكثر المدن تلوثًا في شهر مارس الجاري من بين 96 مدينة في القائمة؛ وفقًا لمجموعة "IQAIR" السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء.
وقال التقرير إن تلوث مستويات الهواء يسبب الكثير من الامراض الخطيرة ومنها الضرر بالرئتين والسرطان وأمراض القلب وأمراض أخرى خطيرة تؤدي إلى الوفاة.
وفيما يلي قائمة المدن العشرة الأكثر تلوثاً في العالم:

1- بكين- الصين
2- دلهي- الهند

3- دكا- بنجلاديش
4- مومباي- الهند
5- كاتمندو- نيبال
6 - طهران - ايران
7- ووهان- الصين
8- تشنغدو- الصين
9- شيانغ ماي- تايلند
10- كلكتا- الهند

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
02:01 PM

بكين في الصدارة.. هذه أكثر 10 مدن تلوثًا في العالم خلال شهر مارس

من بين 96 مدينة في القائمة وفقًا لقياس مستويات جودة الهواء

A A A
خالد علي - الرياض
0
404

جاءت مدينة بكين الصينية في المرتبة الأولى في قائمة أكثر المدن تلوثًا في شهر مارس الجاري من بين 96 مدينة في القائمة؛ وفقًا لمجموعة "IQAIR" السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء.
وقال التقرير إن تلوث مستويات الهواء يسبب الكثير من الامراض الخطيرة ومنها الضرر بالرئتين والسرطان وأمراض القلب وأمراض أخرى خطيرة تؤدي إلى الوفاة.
وفيما يلي قائمة المدن العشرة الأكثر تلوثاً في العالم:

1- بكين- الصين
2- دلهي- الهند

3- دكا- بنجلاديش
4- مومباي- الهند
5- كاتمندو- نيبال
6 - طهران - ايران
7- ووهان- الصين
8- تشنغدو- الصين
9- شيانغ ماي- تايلند
10- كلكتا- الهند

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