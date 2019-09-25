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كم عدد الطائرات المسيرة والدول المالكة لها في العالم؟

أمريكا والصين وإسرائيل أكبر مصدريها

أفاد تقرير صادر عن مركز دراسات الدرونات التابع لكلية بارد في نيويورك، بأن ما لا يقل عن 95 دولة في مختلف أنحاء العالم تملك اليوم في قواتها طائرات مسيرة حربية، مقارنة مع 60 دولة فقط عام 2010، علاوة على توسع البنى التحتية ومواقع الاختبار ومراكز التدريب الخاصة بهذا السلاح، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم (الأربعاء).

أوضح التقرير أن عدد الدرونات الموجودة بحوزة عسكريي مختلف دول العالم بما لا يقل عن 21 ألف طائرة، مع الترجيح أن عددها الواقعي يتجاوز 30 ألف طائرة من 175 نوعًا.

وأشار إلى أن العسكريين وجماعات إجرامية في أمريكا اللاتينية وآسيا الشرقية يستخدمون اليوم طائرات مسيرة، علاوة على الشرق الأوسط حيث تشكل سماء سوريا والعراق، مجالاً لأنشطة درونات تابعة لثماني دول على الأقل.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل والصين أكبر مصدري الطائرات المسيرة على مستوى العالم.

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كم عدد الطائرات المسيرة والدول المالكة لها في العالم؟
سبق

أفاد تقرير صادر عن مركز دراسات الدرونات التابع لكلية بارد في نيويورك، بأن ما لا يقل عن 95 دولة في مختلف أنحاء العالم تملك اليوم في قواتها طائرات مسيرة حربية، مقارنة مع 60 دولة فقط عام 2010، علاوة على توسع البنى التحتية ومواقع الاختبار ومراكز التدريب الخاصة بهذا السلاح، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم (الأربعاء).

أوضح التقرير أن عدد الدرونات الموجودة بحوزة عسكريي مختلف دول العالم بما لا يقل عن 21 ألف طائرة، مع الترجيح أن عددها الواقعي يتجاوز 30 ألف طائرة من 175 نوعًا.

وأشار إلى أن العسكريين وجماعات إجرامية في أمريكا اللاتينية وآسيا الشرقية يستخدمون اليوم طائرات مسيرة، علاوة على الشرق الأوسط حيث تشكل سماء سوريا والعراق، مجالاً لأنشطة درونات تابعة لثماني دول على الأقل.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل والصين أكبر مصدري الطائرات المسيرة على مستوى العالم.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
10:27 PM

كم عدد الطائرات المسيرة والدول المالكة لها في العالم؟

أمريكا والصين وإسرائيل أكبر مصدريها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,950

أفاد تقرير صادر عن مركز دراسات الدرونات التابع لكلية بارد في نيويورك، بأن ما لا يقل عن 95 دولة في مختلف أنحاء العالم تملك اليوم في قواتها طائرات مسيرة حربية، مقارنة مع 60 دولة فقط عام 2010، علاوة على توسع البنى التحتية ومواقع الاختبار ومراكز التدريب الخاصة بهذا السلاح، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم (الأربعاء).

أوضح التقرير أن عدد الدرونات الموجودة بحوزة عسكريي مختلف دول العالم بما لا يقل عن 21 ألف طائرة، مع الترجيح أن عددها الواقعي يتجاوز 30 ألف طائرة من 175 نوعًا.

وأشار إلى أن العسكريين وجماعات إجرامية في أمريكا اللاتينية وآسيا الشرقية يستخدمون اليوم طائرات مسيرة، علاوة على الشرق الأوسط حيث تشكل سماء سوريا والعراق، مجالاً لأنشطة درونات تابعة لثماني دول على الأقل.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل والصين أكبر مصدري الطائرات المسيرة على مستوى العالم.

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