تتويج 5 جامعات سعودية في منافسات الأمن الرقمي

بين 712 أخرى عالمية.. من يناير إلى سبتمبر 2019

أسفرت نتائج المنافسات بين الجامعات في أكاديمية الأمن الرقمي، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، عن تتويج خمس جامعات سعودية.

جاء ذلك، حسب التقرير الثالث لـ"الخدمات المدارة لأمن المعلومات" بالتعاون مع lmmersive Labs.

وضم المضمار جامعات وكليات من: المملكة العربية السعودية، وبريطانيا، وأميركا، وأستراليا، وسنغافورة، وكندا، وسويسرا.

وحققت جامعة الملك سعود، المركز الأول في المملكة، والأربعين عالميًا، متفوقة على جامعات عريقة أشهرها "كاردف" البريطانية.

فيما حققت الجامعة السعودية الإلكترونية، المركز الثاني محليًا، والثاني والخمسين عالميًا، متقدمة على "مانشستر" البريطانية.

وجاء المركز الثالث محليًا من نصيب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعالميًا جاءت رقم 61 متفوقة على جامعة "أوزونا ستيت" الأميركية.

وسجلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حضورًا في القائمة العالمية بالمركز الثاني والستين، والمحلية بالمركز الرابع، وأخيرًا جاء بالمركز الخامس من نصيب جامعة الملك عبد العزيز، ودوليًا في المرتبة الخامسة والستين.

وتعد تلك الأرقام مشرفة للمملكة في ظل العدد الكبير بمضمار التنافس، وبالنظر لعراقة الجامعات المتنافسة في تخصص الأمن الرقمي.