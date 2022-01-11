الرمال المتحركة بوادي الدواسر.. جمال يخلده رالي داكار السعودية

ضمن المرحلة التاسعة التي سار معها المتسابقون بشكل دائري بمسافة 490 كم

تمتاز المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2022، التي سار معها المتسابقون المحترفون بشكل دائري على وادي الدواسر، بمسافة 490كم، منها 287 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، بجمالها الأخّاذ وكثبانها الرملية، إلى جانب سطوع أشعة الشمس عليها حين تنسج خيوطها الصفراء المتعرجة.



وأسهم اعتدال الطقس هذه الأيام في جذب العديد من الجمهور للاستمتاع بالرالي، فضلاً عن إجازة منتصف الفصل الدراسي التي تعمل على زيادة أعداد الزوار في المناطق البرية والصحراوية.



ونشر الحساب الرسمي لوزارة الرياضة قبل قليل، صوراً لمشاهد جمالية للكثبان الرملية من المرحلة التاسعة في محافظة وادي الدواسر؛ مع استمتاع أحد الجمهور بأجواء الرالي، وعلّق عليها: "قهوة وابتسامة على مسار الرالي العالمي".