شركة أدوية عملاقة توافق على إنتاج لقاح "أوكسفورد" المضاد لـ"كورونا" مجاناً

نتائج الاختبارات البشرية تظهر منتصف يونيو

وافقت شركة أدوية عملاقة اليوم (الخميس) على إنتاج كميات كبيرة من لقاح مرتقب لفيروس كورونا يطوره علماء وباحثون في جامعة أوكسفورد البريطانية بالمجان.

وذكرت جامعة أوكسفورد، أنه إذا ثبت أن اللقاح يحمي من الفيروس القاتل، فإن الصفقة مع شركة أسترازنكا البريطانية السويدية ستسمح للمملكة المتحدة بالوصول إلى اللقاح في أقرب وقت ممكن، وفقًا لـ"الحرة".

من جهتهما، أكد الشريكان أن المشروع غير ربحي، وستغطى تكاليف الإنتاج والتوزيع فقط.

وكان باحثون في جامعة أوكسفورد البريطانية، أعلنوا في وقت سابق هذا الأسبوع تحقيق قفزة كبيرة، مؤكدين أن اللقاح قد يكون جاهزًا على نطاق واسع بحلول سبتمبر المقبل.

وبدأت التجارب البشرية على اللقاح، الذي أطلق عليه اسم "ChAdOx1 nCoV-19" الأسبوع الماضي ومن المتوقع ظهور النتائج الأولى في منتصف يونيو.